La derrota de Carlos Alcaraz en semifinales del Masters 1000 de Miami tuvo como consecuencia, más allá de la propia eliminación del torneo a manos de Jannik Sinner, la pérdida de la posesión del número uno del ranking ATP por parte del tenista murciano. Alcaraz estaba obligado a completar el Sunshine Double en una machada que no pudo realizar y este lunes Novak Djokovic regresa a lo más alto de la clasificación, aunque el jovencísimo talento de El Palmar cuenta próximamente con dos oportunidades de volver a desbancar al serbio, ambas en el Masters 1000 de Montecarlo.

Alcaraz se sitúa desde este lunes como segundo clasificado en el ranking ATP, con 6.780 puntos, 640 menos que la semana pasada como resultado de la pérdida de los 1.000 que contaba como campeón del año pasado en el Miami Open y la suma de los 360 correspondientes a las semifinales de 2023. Djokovic, que ni suma ni resta por los dos vetos en años consecutivos por su condición de no vacunado, se mantiene con 7.160 puntos, que ahora sí le dan para comandar de nuevo la clasificación ATP.

El final de la gira norteamericana de pista dura y el comienzo de la temporada primaveral de tierra batida abre un nuevo escenario para ambos contendientes al número uno y el Masters 1000 de Montecarlo deparará una lucha de poder a poder en el que los puntos a defender no serán tanto problema y sí aparece como elemento diferencial los resultados que puedan sumar tanto Djokovic como Alcaraz en una cita en la que el español tiene una nueva oportunidad de pisar el número uno del mundo.

Ni Djokovic ni Alcaraz rindieron a su nivel en la edición de 2022 del Masters 1000 de Montecarlo, cayendo ambos a las primeras de cambio, en segunda ronda, ante Alejandro Davidovich –a la postre finalista– y Sebastian Korda, respectivamente. Por tanto, la defensa de los puntos se limitan a un solo partido ganado para cumplir las expectativas y, a partir de ahí, a sumar todo lo posible en una batalla por el uno más interesante que nunca.

Alcaraz y sus dos opciones en Montecarlo

Djokovic y Alcaraz llegan al torneo, además, como grandes favoritos a la victoria y en caso de que uno de los dos sea campeón, se convertirá irremediablemente en el número uno del ranking la semana siguiente. Carlitos, pese a su desventaja, se haría con un número de puntos tan holgado que ni siendo Nole finalista podría evitar el sorpasso en lo más alto del ranking, aunque esta no es la única oportunidad que tiene el murciano de hacerse con el mando de la clasificación ATP en el Masters 1000 de Montecarlo.

La otra oportunidad estaría en caso de que Alcaraz llegase a la final en el Montecarlo Country Club Tennis y perdiese ante todo rival que no fuera Novak Djokovic. En este caso, podría hacerse con el número uno siempre y cuando Nole no supere los cuartos de final en un torneo que ha ganado en dos ocasiones, en 2013 y 2015, pero que en las últimas ediciones no le ha visto sonreír, y es que precisamente desde su último título no ha conseguido superar la antepenúltima ronda en el Principado.