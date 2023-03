Estados Unidos levanta el veto a Djokovic y estará en el US Open

Se acabó el veto a Novak Djokovic en Estados Unidos. El tenista serbio regresará al pais norteamericano después de que el Senado haya acordado levantar las restricciones por el COVID-19 vigentes desde que estalló la pandemia allá por marzo de 2020. Y es que la cámara alta del Congreso ha votado a favor de aprobar un proyecto de ley que pondrá fin a estas restricciones para aquellas personas que no están vacunadas.

Por lo tanto, Djokovic regresará a Nueva York a finales de agosto para disputar el último Grand Slam de la temporada y tratar de colocarse como el tenista con más número de majors en la historia del tenis. El serbio no pisa las pistas de Flushing Meadows desde que perdiera la final en 2021 ante Medvedev.

Por suerte para Djokovic, tendrá una oportunidad de oro para desempatar la igualada con Rafa Nadal, colocados ambos en primera posición con 22 Grand Slams. Con su regreso a Estados Unidos, pondrá fin a una ausencia de varios años. El serbio se ha perdido los tres últimos grandes torneos que se han disputado allí por su negativa a vacunarse. Esta misma temporada, el número dos del mundo no ha podido viajar a la gira americana donde se ha disputado el torneo de Indian Wells, ganado por Alcaraz y que le arrebató de nuevo el número 1 del mundo, y el que se está celebrando actualmente en Miami.

Así que, su regreso está previsto (si no ocurre nada extraño) para el 13 de agosto cuando se dispute el Masters 1.000 de Cincinnati, torneo previo al US Open, que dará comienzo el 28 de ese mismo mes. Para entonces, ya no le pedirán la pauta completa de vacunación. El serbio no sabe lo que es ganar en Nueva York desde 2018. En 2019 se vio obligado a retirarse en los octavos de final por lesión, en 2020 fue descalificado por dar un pelotazo a una jueza de línea y en 2021 perdió en la final ante Daniil Medvedev.