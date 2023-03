Djokovic presionó a Biden para que le dejase entrar en Estados Unidos

Novak Djokovic es la principal ausencia, con permiso de Rafa Nadal, en el Masters 1000 de Indian Wells, que comienza este 8 de marzo en las instalaciones del Valle de Coachella. El tenista serbio, actual número uno del mundo, no recibió el permiso deseado por parte del Gobierno de los Estados Unidos, que tiene prohibida la entrada a los ciudadanos extranjeros sin la pauta de vacunación completa del coronavirus. Djokovic lo intentó todo por estar en Indian Wells y ahora hace lo propio para tratar de jugar en Miami, llegando incluso a presionar por varias vías al presidente Joe Biden para que acceda a concederle el permiso necesario.

Condicionar la decisión final sobre su entrada o la prohibición de ella era la única opción que manejaba ya Novak Djokovic, en vistas a la normativa del Gobierno de los Estados Unidos, por la cual los ciudadanos extranjeros no vacunados contra el coronavirus tienen prohibida la entrada al territorio de este país hasta el día 11 de mayo. Djokovic, con grandes contactos tanto en el mundo del deporte como fuera de él, hizo todo lo posible para condicionar la decisión final aunque esta, al menos en lo que respecta al Masters 1000 de Indian Wells, no ha surtido el efecto deseado en el tenista serbio, que tuvo que retirar su inscripción del torneo horas antes del sorteo del cuadro final.

Según revela el periodista Matthew Futterman en el New York Times, Djokovic, a través de su entorno, contactó con varios pesos pesados que creía que podrían ayudarle a disputar los Masters 1000 de Indian Wells y Miami. Esto se vio demostrado en declaraciones públicas de ambos directores de los torneos, los ex tenistas James Blake – mandamás en el Miami Open– y Tommy Haas – del Masters 1000 de Indian Wells–. El presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi, también se posicionó del lado de Djokovic a través de la redes sociales. «La decisión es desafortunada, no sólo para él, si no también para nuestros torneos y fans, especialmente dada la relajación de las restricciones en todo el mundo y en los propios Estados Unidos».

Los ‘aliados’ de Djokovic ante Biden

Tal y como informa el medio citado, Djokovic se puso en contacto con personas que pudieran tener relación directa con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, entre ellas la ex tenista Billie Jean King. Asimismo, Djokovic también habría intentado obtener el favor por parte del director ejecutivo de Tennis Channel, Ken Solomon, quien es socio habitual, según la información, tanto de Biden como de Barack Obama en temas económicos.

Señalada también la propia ATP como intento de enlace con el Gobierno de los Estados Unidos, la agencia de representación de Novak, IMG, también habría puesto de su parte, contactando con los senadores republicanos, Rick Scott y Marcos Rubio, quienes acabaron por escribir una carta pública instando a Biden a facilitar la entrada de Djokovic en Estados Unidos. IMG, además de representar a Novak Djokovic, es la empresa organizadora y propietaria del Miami Open, por lo que, en caso de verse como algo necesario, continuará apretando a contrarreloj para ver si finalmente Biden da su brazo a torcer y permite que el número uno del mundo tenga acceso a Estados Unidos en los próximos días.