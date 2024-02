Una nueva edición del All-Star de la NBA está a la vuelta de la esquina y en 2024, el partido de las estrellas, como es habitual en la mejor liga de baloncesto del mundo, cambia de sede y pasará a uno de los estados donde mayor tradición de este deporte hay en todo Estados Unidos. Indiana será la capital del baloncesto mundial en un fin de semana de partidos, concursos y eventos que tendrán involucradas a las mayores estrellas de este deporte.

Todos los que se preguntan dónde se celebra el NBA All-Star 2024 pudieron obtener su respuesta hace ya muchos meses, cuando el comisionado de la NBA, Adam Silver, anunció a Indiana como sede del All Star de cara a la temporada 2023-2024. Será concretamente en Indianápolis, donde se encuentra la sede de la franquicia de la NBA de los Indiana Pacers, en la que se conocerán a los nuevos ganadores del All-Star Game, el Rising Stars Challenge o los siempre icónicos concursos de mates, triples y habilidades.

El All-Star de la NBA regresa al lado y Conferencia Este de Estados Unidos, después de una última edición, la de 2023, en la que fue Utah el estado escogido por la organización para celebrar el fin de semana de las estrellas. Antes de esta sede ya comentada, Cleveland, Atlanta y Chicago fueron otros lugares que fueron seleccionados como sede del NBA All-Star, que por cierto, ya tiene seleccionados sus lugares para 2025 –San Francisco– y 2026 –Los Angeles–. Será la primera vez desde 1985, en la que Indiana albergue un All Star.

Así es el estadio en el que se celebrará el All-Star de la NBA

Indianápolis cuenta con un lugar de culto actual a la hora de relacionar el baloncesto y este no es otro que el actualmente denominado Gainbridge Fieldhouse. Cambiado de nombre hace no mucho, el antiguo Bankers Life Fieldhouse cuenta con una capacidad para 18.000 espectadores y si bien no es el Arena más grande de toda la NBA, sí cuenta con los procesos necesarios para albergar un evento de tal magnitud como el All Star.

Qué días es el All-Star de la NBA

Las fechas del NBA All-Star son siempre y salvo excepción similares, formando parte del calendario de la temporada NBA desde el inicio. En la campaña 2023-24, se estipuló que la duración del All-Star, siempre de tres días, fuera desde el viernes 16 de febrero al domingo 18 de febrero, día en el que se cierra la actividad con el partido de las estrellas, que reúne a los mejores jugadores de la liga.

Fechas y eventos del NBA All-Star

Viernes 16 de febrero : All Star Celebrity Game y Rising Stars Challenge –partido de novatos–.

: All Star Celebrity Game y Rising Stars Challenge –partido de novatos–. Sábado 17 de febrero : concurso de mates, concurso de triples, desafío de triples Ioanescu-Curry y concurso de habilidades.

: concurso de mates, concurso de triples, desafío de triples Ioanescu-Curry y concurso de habilidades. Domingo 18 de febrero: NBA All-Star Game.

Todas las sedes del NBA All-Star en el Siglo XXI