El fichaje de Pierre-Emerick Aubameyang supone un doble problema para el FC Barcelona. El conjunto culé se ha hecho con el ya ex delantero del Arsenal, que llega libre tras rescindir su contrato con los gunners, donde era una de las grandes estrellas. El jugador es una bomba para el vestuario de Xavi Hernández, pues fue apartado siendo capitán en el Emirates el pasado mes de diciembre por un acto indisciplinario y no ha vuelto a jugar desde entonces. Se marchó concentrado con la selección de Gabón para la Copa de África, pero no pudo disputarla por unos supuestos problemas cardíacos que le fueron detectados tras superar el Covid.

Aubameyang llega al Camp Nou con la carta de libertad bajo el brazo. Lo hace después de ser apartado por Mikel Arteta en el Arsenal, al considerar tanto la directiva como el entrenador que cometió un acto de desacato a la política y normativa del club. En aquel momento era el capitán y, aunque en un primer momento sólo se le iba a retirar el brazalete, lo cierto es que no volvió a disputar un partido en Londres después de aquello.

El detonante de la decisión del cuerpo técnico fue un viaje a Francia en el que contaba con el permiso del club para ausentarse durante unos días de los entrenamientos para poder cuidar de su madre. Sin embargo, el jugador se presentó más tarde de lo acordado, lo que les llevó a tomar una decisión drástica, pues no era la primera vez que el futbolista no respetaba la normativa del club.

Después de aquel episodio y tras perderse los últimos partidos de 2021 y parte de los primeros del 2022, se marchó con Gabón para disputar la Copa de África. Sin embargo, sólo llegó a jugar un encuentro de preparación, al contagiarse de coronavirus y tener que guardar una cuarentena obligada. Aquel suceso también desató la polémica, pues antes de su positivo, estuvo de fiesta en Dubai con varios compañeros de su selección, en medio de la concentración para el campeonato continental africano.

Superó el Covid tras el primer partido de Gabón en el torneo, pero no pudo jugar. La CAF le realizó las pruebas necesarias para conocer su estado físico y descartar cualquier tipo de secuela a consecuencia del virus y en ellas se reveló que el futbolista sufría unos supuestos problemas cardíacos.

🚨 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 🚨 pic.twitter.com/VdtU528tWM — Fédération Gabonaise de Football – FEGAFOOT (@fegafoot_gabon) January 17, 2022

La Federación Gabonesa emitió un comunicado anunciando el descarte del jugador para lo que restaba de torneo, liberándole para que pudiera viajar de vuelta a Inglaterra e incorporarse al Arsenal. Una vez en la capital inglesa, no ha vuelto a ser convocado por Arteta, lo que ha motivado su desvinculación del club en el último día de mercado.

Aubameyang, ¿tras los pasos del Kun?

Además de las constantes polémicas causadas por Aubameyang durante su periplo en el Arsenal, ahora se le suman unas posibles secuelas que puedan obligarle a tomar una decisión drástica en los próximos meses. El Barça se ha hecho con el fichaje de un jugador al que no hace ni un mes le ha sido detectado un problema cardíaco, desaconsejándosele de manera total el volver a jugar, por el momento.

Viendo los recientes antecedentes del futbolista, sorprende su fichaje in extremis, a última hora del día en que se cerraba la ventana de traspasos. Los culés aún no han hecho oficial su llegada, pero al jugador ya se le ha visto entrenando con el resto del equipo este martes, por lo que se entiende que el acuerdo es total y que su inscripción en la Liga es inminente.

Para cerrar su fichaje, Aubameyang ha debido pasar un reconocimiento médico que descartase los problemas detectados en los exámenes realizados por la Confederación Africana de Fútbol. Aún así, sigue existiendo la sombra de la duda, por lo que los culés se arriesgan a sufrir de nuevo un caso similar al de Sergio Kun Agüero, que tuvo que colgar las botas hace apenas un mes y medio a consecuencia de una arritmia de origen vírico.