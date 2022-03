Novak Djokovic pasa por uno de los momentos más críticos de su carrera. Su decisión de no vacunarse le está privando de disputar los torneos más importantes del circuito y sin que pueda tener una agenda clara de sus próximas citas. Superado por Rafa Nadal como máximo ganador de Grand Slams, privado del número uno por Daniil Medvedev, el serbio ahora ha sorprendido a todos desligándose de su entrenador durante los últimos 15 años, el eslovaco Marjan Vajda, que se turnaba con Goran Ivanisevic a la hora de acompañarlo en los torneos.

Marjan Vajda llevaba acompañando a Novak Djokovic desde 2006. El entrenador esloveno es uno de los principales responsables del éxito del serbio, ganador de 20 Grand Slams y récord de semanas al frente del ranking mundial. El técnico del de Belgrado anunció este martes que dejaría de acompañar a Nole para centrarse en su familia, poniendo así fin a más de 15 años trabajando juntos. Vajda ya no había viajado a Australia ni a Dubai para acompañar al serbio en los dos primeros torneos en los que pretendía participar, sólo logrando hacerlo en el último, donde no era requisito estar vacunado.

«Qué viaje, Marian. ¡15 años! Has estado a mi lado en los momentos más importantes y memorables. Hemos conseguido lo inalcanzable y siempre te agradeceré tu amistad y dedicación. Siempre serás mi familia y no puedo agradecerte lo suficiente por todo», fue el mensaje que le dedicó Djokovic a Vajda, a través de sus redes sociales. La salida de Vajda del equipo llega en uno de los momentos más complicados de la carrera de Nole, fruto de su decisión de no vacunarse contra el coronavirus, requisito éste necesario para cruzar fronteras o disputar ciertos torneos.

«Es un precio que estoy dispuesto a pagar», reconoció Djokovic, sobre su disposición a sacrificar parte de su carrera por mantenerse fiel a su decisión de no recibir la vacuna. Un coste que ya está pagando desde que arrancara el año. Su no autorización para disputar el Open de Australia le hizo perder 2.000 puntos en el ranking, una circunstancia que favoreció a Daniil Medvedev para arrebatarle el número uno en el ranking. Además, la victoria de Nadal en Melbourne también le hizo quedarse atrás en el pulso por ser el tenista con más Grand Slams de la temporada.

Sin una agenda clara para este año

La salida de Marian Vajda llega en un momento en el que Djokovic ha perdido el número uno y tampoco tiene claro dónde podrá jugar esta temporada. De momento, sólo ha podido saltar a la pista en Dubai, donde se vio sorprendido en su tercer partido ante Vesely, jugador situado por debajo del top -100 del ranking.

«Necesito ritmo de partidos», reconoció el serbio, que a día de hoy sigue inscrito en Indian Wells y Miami, pero donde no se le espera ya que no podría entrar en Estados Unidos sin haber recibido la pauta completa de vacunación contra el COVID-19. El serbio no defiende puntos en esta ocasión, si bien Medvedev sí podría ampliar distancia con él.

Se da la circunstancia de que en las próximas semanas, Djokovic recuperará puntualmente el número uno -el ruso verá restados los 250 puntos que consiguió el año pasado en el ATP 250 Marsella 2021-, por lo que el serbio se colocará con 100 más que el moscovita, aunque será una distancia fácilmente remontable a poco que sume partidos en los dos torneos americanos.

Por su parte, Djokovic tiene a día de hoy poca certeza sobre dónde podrá volver a jugar, con la consecuente pérdida de ritmo que le puede ocasionar, por no hablar de la gran cantidad de ingresos a la que se ve privado al no disputar los torneos del circuito.