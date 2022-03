Falta una semana para que dé comienzo la gira de Masters 1000 con una primera parada en Indian Wells. El ex número uno del mundo, Novak Djokovic, aparece inscrito en la lista del torneo californiano, así como en la del Masters 1000 de Miami, pese a que al no estar vacunado no podría ingresar en los Estados Unidos. El serbio aún no ha causado baja a la espera de si recibe algún permiso para poder disputar dichos torneos.

El Masters 1000 de Indian Wells se disputa del 7 al 20 de marzo, un torneo con el que arranca la temporada de Masters 1000. Las dos primeras paradas son en Estados Unidos, antes de poner rumbo al viejo continente sobre el que se disputará la gira de arcilla. A día de hoy, Novak Djokovic continúa inscrito en el torneo californiano, pese a que los organizadores del mismo recordaron la necesidad de estar vacunado, no sólo para entrar en Estados Unidos sino también como requisito para saltar a la pista.

De hecho, aunque el nombre de Djokovic sigue apareciendo en la lista de jugadores participantes, el torneo no le ha dado ningún protagonismo en las imágenes de promoción del Masters 1000 de Indian Wells. El serbio también aparece entre los participantes del Masters 1000 de Miami, que tendrá lugar del 22 de marzo al 3 de abril. Incluso, Novak Djokovic parte como principal cabeza de serie, ya que la lista de jugadores aceptados se tomó en cuenta con el ranking de la ATP a fecha 22 de febrero, justo antes de soltar el número uno del mundo a manos de Daniil Medvedev.

«Cuando tenga la oportunidad de jugar, lo haré»

Hace unos días, Novak Djokovic se pronunció sobre la dificultad que tiene para disputar los torneos de Indian Wells y Miami, dos de los más prestigiosos del circuito. «A día de hoy, no, no puedo ir, no puedo entrar en los Estados Unidos. A día de hoy no puedo jugar. Pero veamos qué pasa. Quiero decir, tal vez las cosas cambien en las próximas semanas», dijo el de Belgrado a Tennis World, que aún tiene la esperanza de que las circunstancias cambien y se le permita entrar pese a haber decidido no vacunarse del coronavirus aunque le cueste la temporada.

El serbio sólo ha podido disputar un torneo en lo que va de temporada, en Dubai, donde se vio sorprendido por el checo Vesely, número 123 de la ATP, en los cuartos de final con un resultado de 6-4 y 7-6 (4). La derrota le hizo, además, perder el número uno. El serbio acusó la falta de rodaje y reconoció que espera poder jugar más a menudo.

«Cuanto más partidos juego, más cómodo me siento en pista. Necesito ritmo de partidos. No he tenido muchos encuentros en los últimos meses. Veremos qué pasa. Obviamente, como ya he dicho, ahora tendré que seguir la situación y ver cómo se desarrolla todo. Cuando tenga la oportunidad de poder jugar, lo haré. Espero que sea pronto», dijo en rueda de prensa.