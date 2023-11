Dinamarca le amarga el sueño de la Eurocopa a Oblak, que tendrá que esperar hasta el lunes para ver cumplido su sueño de jugar su primera gran competición a nivel de selecciones. Eslovenia perdió 2-1 en Copenhague a causa de dos errores defensivos y ahora necesita empatar o ganar a Kazajistán en Ljubljana en el último partido de la fase de grupos. Un punto separa tan sólo a eslovenos de kazajos.

No comenzó bien el partido para Eslovenia en el Parken Stadium. A los 25 minutos una indecisión defensiva permitió al zaguero del Wolfsburgo Joakim Maehle adelantar a Dinamarca en el marcador, lo que obligó a los compañeros de Oblak a remar contra corriente. Sin embargo el empate no tardó en llegar. A los 30 minutos un lanzamiento de falta del lateral del Gornik Zabrze polaco Erik Janza sorprendió al veterano guardameta Kasper Schmeichel, que no pudo evitar que el balón acabara en el fondo de la portería.

Con empate a uno se llegó al final del primer tiempo, pero a los siete minutos de la reanudación otro error de la zaga eslovena resultó decisivo para que el centrocampista del Anderletch Thomas Delaney, ex del Sevilla, volviera a poner por delante en el marcador a los daneses.

Eslovenia, con todo perdido, se lanzó a tumba abierta a por los dos goles que necesitaba para clasificarse, consciente de que Kazajistán estaba derrotando sin demasiados problemas al colista del grupo, San Marino. Eso propició que al contragolpe Dinamarca dispusiera de muchas oportunidades, pero Oblak estuvo acertado y cerró su portería son conceder ningún tanto más.

Tras la penúltima jornada Dinamarca ya ha conseguido su pase a la fase final, mientras que Kazajistán y Eslovenia se disputarán el lunes la segunda plaza en territorio esloveno. Un empate le basta a la selección de Oblak, que no participa en la fase final de una Eurocopa desde la de 2000, en la que precisamente quedó encuadrada en el grupo de España, que le derrotó en Amsterdam por 2-1.