«Dicen que la Superliga está muerta, pero está muy viva»

El nuevo CEO de la Superliga, Bernd Reichart, habló sin tapujos sobre la Superliga y todo lo que le rodea. El dirigente alemán asegura que la competición sigue muy viva pese a que algunos dicen que está muerta. Además, explicó con todo lujo de detalles cómo se desarrollará la competición, cuándo comenzará, si habrá plazas fijas o podrán clasificarse los equipos por méritos deportivos, la guerra con la UEFA, y sobre todo si estarán los clubes ingleses y el Atlético.

Más cerca de la Superliga

«Es un camino largo, pero tenemos la humildad de hacerlo paso a paso pero sin pausa. Hoy ha sido un paso importante al comunicar nuestras intenciones y al invitar al fútbol europeo a un diálogo. Nos ilusiona ver las puertas abiertas al diálogo».

UEFA, abierta a dialogar

«En cierta medida se han movido más en doce horas que en los 18 meses anteriores. Nos consta que han respondido a periodistas que están abierto a ello. Tendemos la mano a toda la familia del fútbol, más allá de la UEFA. Hay un amplio consenso de que el fútbol necesita reformas. El fútbol no puede seguir como está diseñado ahora».

«Efectivamente fue la UEFA en su reacción de amenazas, sanciones y expulsiones de las competiciones, consiguió que una jueza se lleve al Tribunal Supremo de Luxemburgo de evaluar si eso es legítimo».

¿Competición abierta?

«Sí, queremos crear un sistema que permita a los clubes crecer, a través de los méritos deportivos. Sistema abierto con posibilidades de soñar y hacerlo bien y a través de mérito deportivo aspirar a todo. Ni competición cerrada, será por meritocracia».

¿Plazas fijas?

«El concepto de plaza fija no es algo que actualmente estemos contemplando. El diseño del formato finalmente tiene que ser fruto del diálogo, pero no tenemos un formato predefinido, el diálogo que proponemos es real y por eso no quiero especular sobre cómo será definitivamente. Se aplicará el mérito deportivo a todos los integrantes de esa Superliga».

«Es un poco especulación, ya que no queremos poner fecha al diálogo. Cuando se tenga una certeza real del Tribunal Europeo, será poco razonable pensar que se juegue antes de la temporada 2024-25».

¿Estarán los equipos ingleses?

«La mano está tendida a todos los integrantes del fútbol europeo, queremos ser incluyentes o excluyentes».

«Está en la dirección equivocada el nuevo formato de Champions, subiendo los partidos en fase de grupos. El famoso formato suizo. Hay clubes que no se enfrentarán entre sí pero estarán en la misma tabla, será difícil de seguir apasionadamente. Lo importante será en marzo, en octavos…».

¿Jugar entre los grandes cansaría?

«Todo lo contrario, ya que vengo del mundo de la TV y veo audiencias y considero que es importante enganchar a los jóvenes a los partidos en directo y con transcendencia. El Madrid-Barça cuatro o cinco veces al año engancha mucho y hace mucho por expandir el fútbol por el mundo. El fútbol es el gran evento deportivo de envergadura global, ¿cuántos deportes tienen esa pasión en el mundo entero?».

Se cargará el fútbol modesto…

«No tiene por qué ser así, es fundamental escuchar todo, pero tengo la curiosidad de saber el punto de vista de aficionados y equipos en toda Europa».

La Superliga se jugará entre semana

«Nunca se ha pretendido perjudicar a las ligas domésticas, ni al calendario, pero hablamos de competición europea entre semana, sí».

¿Clubs expulsados si no hay acuerdo?

«Es especular sobre la justicia en Luxemburgo y no quiero hacer eso. El poderío y las facultades que la UEFA tiene y ejerce no están en sintonía con la libre competencia que existe en Europa. Y eso está por decidir y confiamos y acataremos todo lo que digan los tribunales europeos».

Los árbitros son de UEFA…

«Una competición que organiza los mejores partidos con los mejores equipos, tendrá a los mejores árbitros, por eso hay que dialogar. Hay ejemplos, como en el baloncesto, que en situaciones similares se han encontrado”.

¿Seguirán apostando por el VAR?

«Innovación es algo que el fútbol europeo no han disfrutado mucho en los últimos tiempos y hay avances y propuestas que sirven para mejorar y cambiar los hábitos».

«Muy viva, hay algunos que quieren declarar que está muerta pero si lo dicen mucho, mucho hay que sospechar. Hay clubes en Europa que seguro que comparten la visión de Juventus, Real Madrid y Barcelona y ahora tiene la oportunidad de aportar lo que piensan».

¿Estará el Atlético?

«Son todos los clubes en Europa con los que queremos dialogar».

Bernd Reichart concedió una entrevista en El Larguero de la Cadena SER este miércoles para repasar la actualidad de la Superliga.