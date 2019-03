Javier Tebas intentó impedir que Messi jugase con el Barcelona cuando contaba con 18 años. Ahora es su mayor admirador porque sostiene el chiringuito de la Liga.

Javier Tebas alaba cada vez que puede a Leo Messi. Sabe que el argentino sostiene el negocio de la Liga tras la salida de Cristiano Ronaldo y Neymar en los últimos 18 meses. Frases como “Messi es el mejor de la historia” o la idea de crear un trofeo con el nombre del argentino para premiar al mejor jugador de la competición han sido expresadas por el máximo dirigente de la patronal de clubes en los últimos meses.

Huérfano de estrellas e ilusiones que vender, Tebas se agarra a la supremacía de Messi para inflar un producto que se devalúa por la falta de estrellas de calado mundial, ahora más proclives a jugar en Inglaterra o Francia. El presidente de la Liga, en su fuero interno, reza para que el Real Madrid acometa alguna locura de fichaje galáctico que dé vidilla al asunto o como consuelo que Vinicius Jr –al que ya alaba– emerja como la estrella que se le presupone.

Sin embargo, no hace demasiado el Tebas abogado y defensor de los clubes modestos no pensaba lo mismo de Leo Messi. En 2005, el presidente de la Liga trabajaba como asesor jurídico del Alavés de la etapa de Dmitri Piterman y denunció que la licencia del argentino debía ser anulada porque se hizo un “fraude de ley” con el argentino, quien no fue inscrito con el primer equipo del Barcelona esa temporada –cuando contaba con 18 años– explotando en esos primeros meses como estrella emergente culé.

Pese a que el Alavés no había visto perjudicado por Messi –quien no jugó en la primera vuelta contra ellos–, Tebas logró una gran publicidad por el caso a costa de enfrentarse con el Barcelona. Luego otros clubes contratarían sus servicios impulsando una carrera meteórica ya conocida.

“Esa ficha ha sido hecha en fraude de ley por el Barcelona con el único objetivo de saltarse los plazos de inscripción que tienen todos los clubes profesionales de inscribir 25 jugadores el 31 de agosto”, aseguró Tebas en una entrevista en RAC1 en aquel momento, además de señalar que a Leo se le debió inscribir como profesional. “Lo que debía haber tenido es una ficha profesional en agosto, como correspondería al contrato que firmó con el Barcelona el 28 de junio en Holanda“, aseveró.

Messi, quien finalmente sí pudo jugar esa temporada gracias a los abogados del Barça, explotó esa temporada disputando 17 partidos donde anotó seis goles en Liga antes de que una lesión en el muslo terminase prematuramente con su temporada, aunque luego Argentina le convocaría para su primer Mundial en Alemania.

Cómo ha cambiado la película. Tebas intenta vender su producto a nivel mundial con la imagen de un jugador que hace 14 años intentó impedir que jugase. “A quien le guste el fútbol y haya visto a Messi, si critica y dice que no es el mejor del mundo, creo que no entiende de fútbol. Es el mejor jugador de la historia de la Liga”, dijo recientemente el abogado.