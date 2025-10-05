El día en el que Cañizares rechazó una invitación de Ábalos en un restaurante: «Lo que no soporté…»

Santi Cañizares además de ser un personaje de actualidad por su faceta de comentarista de partidos y tertulias de fútbol y por ser quien es, ex portero del Real Madrid y de la selección española, continúa trascendiendo por su transparencia al comunicar. Este sábado, el mítico guardameta relató una historia en un restaurante en la que José Luis Ábalos quiso saludarle y este le rechazó.

«Estaba yo comiendo en un restaurante en la carretera de Madrid. Cuando entro allí había un despliegue de la leche y le digo al jefe: ‘¿qué pasa aquí hoy?», comienza relatando Cañizares. «Los políticos…», le respondió el dueño del local. «Entonces cuando acabo de comer me voy a levantar y viene un guardaespaldas y dice: ‘mira el señor Ábalos está aquí dentro, te quería saludar, por favor si puedes entrar aquí al salón…», prosigue el ex guardameta.

Su respuesta al guardaespaldas de Ábalos no tiene desperdicio. «No, tengo mucha prisa. Tengo que llegar a Valencia y llego tarde’. Y me levanté y me fui, no quise entrar», dijo Cañizares entre risas. «Era un pelín ya sospechoso, pero sobre todo lo que no soporté es esa prepotencia de decir ‘no, estamos en el salón privado, aquí todo el mundo está incómodo, con gente aquí y guardaespaldas viendo cómo comemos y encima levántate que es que te quiere saludar y pasa ahí», finalizó, desatando las carcajadas en Tiempo de Juego.