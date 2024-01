El desplante de Xavi a Vitor Roque en su primer gran torneo

Vitor Roque no jugó ni un minuto en la Supercopa de España. El fichaje estrella del Barcelona para este mercado de invierno no entró en los planes de Xavi Hernández ni para medirse a Osasuna ni para jugar la final del evento contra el Real Madrid hasta tal punto que ni calentó en el duelo contra el equipo blanco.

El Barça tenía una imperiosa necesidad de goles frente al Real Madrid y el técnico culé se decantó antes por Joao Félix –un jugador no muy del gusto de Xavi– o el adolescente Lamine Yamal que por un Vitor Roque que se quedó sin ver ni un minuto de juego en todo el torneo disputado en Arabia Saudí.

Tigrinho, muy probablemente, tendrá una oportunidad en el partido de Copa del Rey de este jueves contra Unionistas de Salamanca. El jugador apenas ha disfrutado de 38 minutos de juego en total desde su aterrizaje en el Camp Nou habiendo disputado un par de ratos contra Unión Deportiva Las Palmas en Liga y contra Barbastro en Copa.

Vitor Roque no ha conseguido demostrar la fama que le precede como goleador no habiendo estrenado aún su cuenta como jugador culé. El delantero logró con el Athletico Paranaense 12 goles en la última temporada que disputó en el campeonato de Brasil, pero Xavi todavía no le ve listo para dar el relevo a Lewandowski ni a otros ataques del equipo.

El técnico ha querido proteger a su joven delantero después de dos fallos clamorosos en sendas ocasiones en los partidos en lo que participó. El jugador costó 61 millones de euros a un Barça que tradicionalmente no ha tenido buenas experiencias en operaciones de este calado en el mercado invernal como demuestra el caso Ferran Torres.

Xavi insiste con Lewandowski

Para muchos, la llegada de Vitor Roque representaba el paso al banquillo de Robert Lewandowski, pero nada más lejos de la realidad. El polaco parece haberse puesto las pilas con la llegada de competencia habiendo marcado en los últimos tres partidos del Barcelona mostrando una versión más incisiva y parecida a la que deslumbró en el Bayern de Múnich.

Pese a ello, los números de esta temporada de Lewandowski siguen estando muy lejos de ser espectaculares. El polaco apenas ha logrado ocho goles en Liga en 17 participaciones siendo éste su promedio más pobre desde la temporada 2010/11. El jugador tiene bastante complicado revalidar el trofeo que le distingue como pichichi.

El futuro de Vitor Roque

El jugador tiene como principal aval una insultante juventud de 18 años, pero también la losa de quitar a un Lewandowski que cuenta con mucha experiencia y que también ha mejorado sus registros. Los próximos encuentros parecen fundamentales para el devenir de un Vitor Roque que parece avocado a jugar en Copa del Rey y en momentos puntuales en Liga.

El Barcelona sabe que el elevado coste del brasileño puede jugar muy en su contra si no cumple con las expectativas marcadas. Por lo pronto, Xavi Hernández se ha ceñido únicamente al rendimiento en el campo de sus delanteros y la llegada de Vitor Roque ha conseguido espabilar a un Lewandowski que llevaba más de un año seguido sin mojar en tres partidos consecutivos.