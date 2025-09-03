Despiden a tres canteranos por posar con una estrella del cine para adultos que quiere ser árbitra

Escándalo en Brasil. Tres futbolistas de la cantera del Atlético Clube Goianiense han sido despedidos tras compartir una fotografía que se hicieron en un aeropuerto junto a Elisa Sanches, famosa actriz de cine para adultos. Los tres jugadores menores de edad formaban parte del equipo sub-17 del Atlético-GO y recibieron la carta de libertad por parte de su club, que no tolera ese tipo de conductas.

Sin embargo, los directivos del Atlético-GO niegan que la salida de los tres jugadores de cantera se deba a la foto pública junto a la actriz de cine para adultos: «Fue por motivos de indisciplina y bajo rendimiento». Obviamente, prefieren no reconocer que fue por eso, pero llama la atención que fueran cortados justo después de que se hiciera pública la fotografía.

Elisa Sanches y el fútbol

Elisa Sanches es una actriz brasileña de cine para adultos con casi 2.000.000 de seguidores en Instagram. Hace unos meses, la joven fue noticia porque quiere dejar su actual labor como actriz porno para convertirse en árbitra de fútbol. «Mi mayor temor son los prejuicios en el campo. Es lo único que me detiene hoy», dijo en una entrevista para UOL Esporte.

Como vive en Río de Janeiro, Elisa Sanches explicó que tiene planeado llevar adelante su inscripción en la Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro (FERJ): «Siempre fue mi sueño de niña, pero la vida me hizo olvidarlo. Me propuse que este año me apuntaría y por fin empezaría mi curso para ser árbitra de fútbol». «Me siento preparada y en buena forma física para salir al campo. Veo un futuro brillante como árbitro. Quiero estudiar mucho para las pruebas y aprobarlas a la primera», aseguró Elisa Sanches, actriz porno de 42 años conocida mundialmente por sus vídeos. Ahora, quiere dar un giro a su vida y ser colegiada.

Y ya tuvo experiencia la actriz dentro de un campo de fútbol. Es que, en 2020, se encargó de impartir justicia en un partido de fútbol benéfico en la ciudad de Queimados, Río de Janeiro, que tenía por fin recoletar alimentos para distintas organizaciones benéficas que quedaron debilitadas tras la pandemia por el COVID-19. «Recuerdo con mucho cariño este día tan especial de mi vida. Estaba cumpliendo un sueño, aunque no oficialmente, pero pude probar lo que es ser árbitro en el campo», explicó sobre aquel día Sanches.

De cumplir su sueño, Elisa Sanches se convertiría en la primera ex actriz de cine para adultos en convertirse en árbitra de fútbol. «Sería un sueño hecho realidad. Confieso que a veces me pregunto si los jugadores y el público me respetarían. Soy mujer y ex estrella del porno, así que tengo que estar preparada para cualquier cosa, pero aún así estoy estoy muy emocionada», dice. Y es que normalmente el camino que hacen muchos es la inversa. Numerosas deportistas han decidido retirarse de sus deportes para pasarse a Onlyfans o incluso al cine para adultos, habitualmente por la falta de ingresos si no compiten en la élite. En este caso, hablamos de una reconocida pornstar que ha decidido iniciar su carrera como árbitra y que ya ha empezado a formarse para hacer realidad su sueño.