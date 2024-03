Su nombre es Miguel Guerrero, hace meses dejó el fútbol para dedicarse a vender contenido sin censura en OnlyFans e incluso se ha estrenado en el cine para adultos. El portero que en su día jugó en las categorías inferiores del Sevilla o Córdoba colgó los guantes a final de la pasada temporada tras disputar su última temporada con el Vélez de la Segunda Federación, y ahora es noticia por desvelar la cantidad de dinero que ganado en apenas seis meses en la plataforma OnlyFans.

«Yo al principio empecé con cosas muy light. Cada vez vas aumentando un poquito más, un poquito más, un poquito más… vas generando ese morbo en la gente», ha explicado a Equipo de Investigación, donde ha indicado que la suscripción a su canal es de 9,99 euros mensuales. No obstante, asegura que ahora no baja de las cinco cifras de sueldo mensual: «Me ofrecieron 500 euros por tomarme un café y estuve una hora con esa persona, no quería nada sexual conmigo, pero el hecho de conocerme, estar conmigo tomarse un café. Y esa ha sido la única la única vez que he tenido un encuentro con una persona», ha explicado el ex portero, asegurando que ha ganado unos 85.000 euros en seis meses en la conocida plataforma.

Tras una dilatada trayectoria en el fútbol modesto, Miguel Guerrero saltó a la fama hace meses por su participación en La isla de las tentaciones. Después de pasar por el programa como tentador, el guardameta siguió con su carrera en el Vélez de la Segunda Federación a la vez que gozaba de más repercusión en las redes sociales. Ahora, Miguel Guerrero forma parte del 3% de hombres que son creadores de contenido en Onlyfans, donde su cuenta ya tiene más de 10.000 seguidores. Revela que alquila un apartamento que le sirve de plató para crear contenidos y publica cada día al menos una foto para alimentar su cuenta y, según ha explicado en La Sexta cobra unos 20 euros por un vídeo duchándose.

Pero no todo ha quedado ahí, ya que hace meses anunció su primera película de cine para adultos que se rodó en hotel en Estambul.«MI PRIMERA PELÍCULA P***0 (20 min) Pídemela por privado dónde ya sabes…. Link en mi perfil. Trailer más extenso en mi TELEGRAM (haz click en el enlace de mi última historia)», escribió en un comentario en las redes sociales que tuvo una gran repercusión. Miguel Guerrero también subió un vídeo de su debut en el cine para adultos, un pequeño tráiler de lo que es su primera película.

Trayectoria de Miguel Guerrero

El último equipo del guardameta cordobés Miguel Guerrero fue el Vélez CF, club malagueño que militaba en Segunda Federación. El portero de 29 años disputó más de 2.000 minutos repartidos en 25 partidos la temporada pasada antes de dejar el fútbol. Esa fue la tercera temporada que Miguel Guerrero militó en el Vélez, dos en Segunda Federación y una de ellas en Tercera División.

Antes de recalar en el Vélez, donde Miguel Guerrero se asentó como titular en un proyecto ambicioso, el portero cordobés estuvo varios años en Tercera. Jugó una temporada en el Xerez CD y media temporada en equipos como el San Roque de Lepe, Écija y Arcos. Antes, disputó 14 partidos con el San Fernando en temporada y media en Segunda B.