Sergio Ramos y el Sevilla explotan contra Orsato: «Te quedas con cara de tonto»

El arbitraje de Daniele Orsato ha hecho mucho daño en el Sevilla. Al menos, así lo han dejado claro todos los miembros del equipo que se han pronunciado tras el partido de Champions contra el PSV. Sergio Ramos ha sido uno de los más críticos con la actuación de Orsato, llegando a decir que «te quedas con cara de tonto» cuando el colegiado tiene tanto protagonismo en acciones decisivas. «Tienes el VAR para chequear y parece que todo iba en nuestra contra», dijo el camero al término del partido.

El Sevilla se vio afectado por tres decisiones polémicas. Primero, un gol anulado a Pedrosa por una mano que estaba pegada al cuerpo y que terminaron anulando. Después, por un penalti del propio Ramos en el que se ve que no hay contacto con el delantero rival. Por último, con el gol del empate definitivo del PSV, donde reclaman que no hubo falta de Ramos y en el que además solicitaron una falta en el remate posterior de los neerlandeses.

En ninguna de esas acciones, unas más grises que otras, el colegiado acudió al monitor a revisarlas. Especialmente, en el penalti cometido por el central. Ramos, al término del partido fue claro: «Siempre he dicho que el VAR está para ayudar. Si tomas una decisión errónea, que te dé tiempo a rectificar y en este caso, después de verla 50 veces, ni lo toco. Se va tirando. De hecho, retiro el pie para que quede claro que no toco ni al jugador ni al balón y él me dice que lo ve muy claro».

Ramos explota contra Orsato

«Te quedas con cara de tonto, de ver cosas como que un árbitro no debe ser protagonista, sobre todo teniendo el VAR», apuntó Ramos sobre la actuación de Orsato ante el PSV en Eindhoven. El defensa sevillista apuntó que considera que «el respeto a todos los equipos no es el mismo» y que le «toca sufrirlo con el Sevilla» en esta Champions.

Sobre otra de las acciones polémicas, la última jugada del partido, que puso el 2-2 definitivo en el marcador, Ramos también dejó en el aire el acierto del árbitro: «¿Falta? Para el que quiera verla. Son muchas cosas que yo creo que en el fútbol debemos de hacer todo lo posible para que vaya mejor».

Ramos puntualizó también que no son «ventajistas» y que, cuando las cosas no salen bien no les «gusta buscar excusas». Sin embargo, cree que la labor del colegiado, en este caso, «ha sido demasiado protagonista en jugadas importantes que marcan la diferencia en el resultado» y que, por tanto, «condiciona la fase de grupos».

Todo el Sevilla se quejó

Otro de los que puso, a su manera, el grito en el cielo fue José Luis Mendilibar. El técnico del Sevilla señaló que se sintieron «maltratados» por «las decisiones» de Orsato. «No sé si ha sido mano o no, no sé si ha sido penalti o no… Lo que nos han dicho es que el VAR no puede rearbitrar, pero el árbitro no ha ido en ningún momento a ver si le ha pegado en la mano o si ha sido penalti», apuntó el entrenador vasco.

😡 La indignación de Mendilibar: "Hemos sido maltratados por las decisiones arbitrales. El árbitro no ha ido al VAR a ver si ha sido mano o penalti". #LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/m1n7Pj6nsu — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 3, 2023

«Estamos dolidos, porque no ha sido justo», puntualizó sobre el arbitraje realizado por el italiano en Eindhoven. Mendilibar, además, dijo que lo que menos entiende es que el colegiado no hubiera acudido a revisar las jugadas: «Las jugadas de VAR no ha ido a verlas. Nos dijeron que el árbitro es el que pita y el que toma la última decisión y la última decisión la ha tomado el VAR, porque el árbitro había dado gol. Creo que no ha sido ecuánime el árbitro».

Youssef En-Nesyri fue otro de los que se mantuvo en la misma línea. El delantero sevillista no pudo ser más claro, al señalar que «nos han quitado tres puntos por los árbitros». Sin hablar del penalti de Ramos, que fue la acción más clara, puesto que no hay contacto en ningún momento, el marroquí señaló que «creo que la mano de Pedrosa no es, porque me dice que no le da y en la falta de Ramos estaba el línea al lado y no tiene que pitarla».