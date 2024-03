Elisa Sanches es una actriz brasileña de cine para adultos con casi 2.000.000 de seguidores en Instagram. Ahora, la joven es noticia porque dejar su actual labor como actriz porno para convertirse en árbitra de fútbol. «Mi mayor temor son los prejuicios en el campo. Es lo único que me detiene hoy», dijo en una entrevista para UOL Esporte.

Como vive en Río de Janeiro, Elisa Sanches explicó que tiene planeado llevar adelante su inscripción en la Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro (FERJ): «Siempre fue mi sueño de niña, pero la vida me hizo olvidarlo. Me propuse que este año me apuntaría y por fin empezaría mi curso para ser árbitra de fútbol».

«Me siento preparada y en buena forma física para salir al campo. Veo un futuro brillante como árbitro. Quiero estudiar mucho para las pruebas y aprobarlas a la primera», aseguró Elisa Sanches, actriz porno de 42 años conocida mundialmente por sus vídeos explícitos. Ahora, quiere dar un giro a su vida y ser colegiada.

Elisa Sanches leaves porn & wants to become football ref & is already physically preparing herself for the challenge:»My biggest fear is prejudice on the field.Being football Ref was always my childhood dream.I set myself goal that this year I would start my course. I feel ready» pic.twitter.com/1EBmBA73l4

