El despecho de Deco hacia Nico Williams: «La vida sigue…»

Nico Williams fue uno de los culebrones del pasado verano en el mercado español. Joan Laporta fue claro con el interés del Barcelona en su fichaje para malestar y cólera en el Athletic con un futbolista con contrato. La papeleta se resolvió con Nico Williams quedándose en casa y con el Barcelona fichando a Dani Olmo que, como aseguró Deco en su día, era la primera opción. Pero pese a esto, el director deportivo culé parece no olvidar que la decisión la tomara el jugador y no el propio club.

Deco se refirió con contundencia a la situación ocurrida en verano con Nico Williams y lo cerca que estuvo de convertirse en uno de los refuerzos del Barcelona para el ataque formando esa dupla soñada con Lamine Yamal. Sin embargo, el extremo bilbaíno optó finalmente por no activar su cláusula de rescisión y permaneció en San Mamés, una decisión que dejó a Laporta, Deco y al Barcelona no sólo sin una de sus principales opciones para aumentar la competencia en la línea ofensiva, sino sin ese jugador que anunciaron a bombo y platillo que querían…

Así, Deco admite el interés que existió sin entrar en detalles sobre las conversaciones mantenidas con el agente del jugador, asegurando que «la vida sigue» tras la negativa del bilbaíno. Al ser cuestionado sobre el ataque azulgrana, Deco explicó que el club se sentía satisfecho con las alternativas disponibles, en particular con la incorporación de Dani Olmo, quien fue prioritario debido a su versatilidad. En sus propias palabras: «Nico es un jugador que es verdad que nos interesó en el verano, que lo intentamos, pero a partir de aquí, el jugador tomó una decisión y la vida sigue».

La apuesta final recayó en Olmo, un futbolista deseado desde hace tiempo, que complementa la plantilla con una polivalencia que otros fichajes potenciales no podrían igualar, en palabras de Deco a Mundo Deportivo, «la idea con Nico era tener un jugador más delante para competir porque queríamos competencia de alto nivel pero en el momento en el que el jugador demuestra que no tiene interés en venir ya no se habla más»

Y es que fue, ante la negativa de Williams, cuando el Barcelona se movió con rapidez para incorporar a Dani Olmo, un futbolistas con la que habían mantenido contacto desde hace tiempo y que aportaba opciones en varias posiciones del ataque, cubriendo ciertas carencias que, a juicio de Deco y Hansi Flick, tenía el equipo.

De hecho, fue poco después de su fichaje y con el mercado ya cerrado, cuando Deco aseguró que el fichaje de Dani Olmo se realizó pensando en la competitividad y versatilidad que el jugador podía aportar al equipo, especialmente dado el interés en contar con un extremo de alto nivel, dejando entender que Nico Williams fue rechazado por ellos: «No es que nosotros no hayamos hablado con clubes y jugadores, pero al final hemos tenido prioridades que han sido decisivas para no traer otro extremo».

En su planificación, el Barcelona había contemplado sumar un extremo como Nico para añadir competitividad a la delantera, donde ya contaban con jugadores como Raphinha, Ferran Torres, y Ansu Fati, quien, aunque brillante en pretemporada, sufrió una lesión en el pie. Además, el equipo valoraba la presencia de Lamine Yamal como indiscutible por la derecha y el propio Dani Olmo, que podían desempeñar funciones similares en distintas zonas del campo. Con esta estructura de opciones, el Barcelona optó por mantener su línea ofensiva sin la necesidad de otro fichaje, al menos así lo contó Deco…