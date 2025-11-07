Designación histórica en el fútbol español: fin a la territorialidad de los árbitros

Movimiento histórico en el arbitraje español. Por primera vez en el fútbol profesional -Primera o Segunda División-, un árbitro dirigirá un partido de equipos de su mismo territorio. Es decir, y en este caso, un colegiado andaluz arbitrará un partido entre dos equipos andaluces. Será Manuel Jesús Orellana en el Málaga – Córdoba de Segunda División.

Así, en el nuevo CTA de Fran Soto hay una novedad importantísima. Se acaba el criterio de territorialidad de los árbitros. Un colegiado de una determinada Comunidad Autónoma podrá dirigir encuentros de equipos de esa Comunidad Autónoma. Así ocurrirá este sábado.

Esto llega después de un acuerdo entre la RFEF y la Liga de hace unos meses, en las que se anunció que se iba a la eliminación de la territorialidad en el arbitraje «en todas las categorías profesionales». Así, las designaciones serán por méritos deportivos, sin que «apenas intervengan criterios de procedencia geográfica».

Esta situación no ha pasado todavía en Primera División y por primera vez ocurrirá en Segunda esta jornada con ese Málaga – Córdoba, derbi andaluz que pitará un árbitro andaluz: Manuel Jesús Orellana. Eso sí, en Copa del Rey sí había ocurrido una vez ya, aunque con un equipo no profesional (el Palma del Río) ante el Betis. En ese derbi sevillano estuvo de árbitro José Luis Guzmán Mansilla, colegiado andaluz.

Hablamos de árbitros principales, el que está en el campo, ya que en el VAR también ha ocurrido esta eliminación del criterio geográfico: ocurrió con Carlos del Cerro Grande, árbitro madrileño, en el derbi Atlético – Real Madrid.