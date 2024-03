Desconfianza total con Deco

Se puede decir que Deco es el gran hombre fuerte de Joan Laporta en el Barcelona. Con la salida de Mateu Alemany a principios de esta temporada, el portugués entró como secretario técnico de toda la parcela deportiva del club y con plenos poderes en los fichajes. Pero poco ha tardado en despertar las primeras suspicacias entre Xavi Hernández y su cuerpo técnico, así como en los jugadores del primer equipo.

Y es que Mateu Alemany era la persona de confianza de Xavi Hernández. El técnico español se sentía muy cómodo con él y la comunicación era plena y directa en el día a día. Junto a Jordi Cruyff, los tres crearon un tándem perfecto en la toma de decisiones, que se tomaban consensuadas y basadas en las necesidades del equipo. Pero la salida de los dos directivos en 2023 colocó a Xavi en una situación claramente de debilidad dentro del club.

Deco llegó para tener plenos poderes en materia de fichajes y algunos de ellos, como el de Vitor Roque, despertó la desconfianza, o mejor dicho el enfado de Xavi. El técnico español deseaba la incorporación de Zubimendi, pero la respuesta de Laporta fue siempre la misma: no hay dinero. Después, Xavi vio como el dinero que pedía la Real Sociedad por su jugador (60 millones de euros) acabó destinándose para fichar al delantero del Paranaense.

Pese a que Xavi ha reiterado en multitud de ocasiones que su relación con Deco va más allá de los profesional y donde les une una gran amistad, la realidad es que el técnico desconfía de él. El entrenador no siente el respaldo ni la confianza necesaria para ocupar un puesto tan exigente como el de ser entrenador del Barcelona. De hecho, tras el empate por 3-3 ante el Granada hace varias semanas, se vivió un momento de tensión entre ambos cuando Xavi llegó a contradecir lo que había dicho el portugués en una entrevista para un medio de su país.

Xavi contradijo a Deco

«La nueva dirección es fundamental y el presidente está de acuerdo conmigo en esto. Se necesita un cambio profundo. Hay un método que está agotado». Estas fueron las palabras de Deco a una revista de Portugal. «Tenemos que descubrir a alguien que rompa con el pasado de una vez por todas y avance hacia un nuevo paradigma», añadió.

«Tenemos un serio problema financiero entre manos y esa fue una de las razones por las que me contrataron. No tenemos dinero para las inversiones que hacen otros clubes millonarios y eso desanima a cualquier entrenador. En este momento no podemos proporcionarle estos medios», comentó el director técnico en dicha entrevista.

Y fue ahí cuando Xavi no respaldaba lo que acababa de salir a la luz de Deco: «Pero… ¿lo ha dicho eso Deco…? No es lo que a mí me comunica. Él cree en el modelo, él cree en el ADN Barça. Él ha jugado aquí además. No es lo que me comunica a mí…», dijo el entrenador de Tarrasa con cara de resignación.

Pero este sentimiento de frialdad entre el técnico español y Deco también se ha venido manifestado esta temporada con algún jugador. De hecho, según informó en su día RAC1, el director deportivo reprochó a Frenkie De Jong que se borrara del partido ante el Amberes en la fase de grupos de la Champions League. Al portugués no le gustó nada que, en su opinión, se borrara del encuentro por estar con gripe. «¿Te lo ha certificado el médico?», le dijo Deco muy enfadado al futbolista por teléfono.