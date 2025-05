Del Toro da una cornada al Giro con una monumental victoria en la etapa del Mortirolo

Isaac del Toro da una nueva cornada a sus rivales en la general del Giro de Italia. El mexicano, que parecía que estaba justo de piernas en el Mortirolo y venía cuestionado tras sufrir en la primera etapa alpina, terminó dando un recital en una etapa en la que se reservó fuerzas para derramar en el último kilómetro a Richard Carapaz y meterle 10″» más en la general, mientras que a Simon Yates le endosó otros 25″, gracias a la bonificación.

Día decisivo en la decimoséptima etapa de la carrera. La táctica cobraba toda la relevancia ante la jornada del Mortirolo. El coloso alpino se presentaba como juez de un Giro venido a menos desde que Roglic abandonara en la jornada del martes. Con Ayuso también fuera de combate y prácticamente de la carrera tras descolgarse en los primeros kilómetros de la etapa, llegaba el momento de Carapaz, Yates, Bernal o Gee, rivales de un Del Toro al que se le vieron las costuras en la primera prueba de los Alpes.

Y en el gigante italiano parecía que volvía a quedar comprobado. Un ataque de Carapaz quedó sin respuesta por parte del resto de los favoritos y el mexicano comenzó a cortarse. Sin embargo, en un ejercicio tremendo de resistencia consiguió mantenerlos cerca. Terminó reenganchándose con el resto de los favoritos y, finalmente, neutralizaron al del EF Education.

Se quedaron todos prácticamente sin ayudas tras el Mortirolo. Tenían que afrontar los últimos 35 kilómetros de la carrera, en pendiente constante, en lo que iba a ser un mano a mano entre todos los que quieren pelear por este Giro. Eso sí, sin un Tiberi que se descolgó el martes y que desapareció por completo de los aspirantes el miércoles. Antes de meta quedaba aún Le Motte, de tercera.

