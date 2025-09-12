Definidos los emparejamientos para el España-Dinamarca de la Copa Davis: Carreño inaugura la eliminatoria

El salón de actos del ayuntamiento de Marbella actuó como sede del sorteo de los emparejamientos de la eliminatoria entre España y Dinamarca. La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ejerció como mano inocente y definitoria de los cruces. Pablo Carreño abrirá la eliminatoria contra Holger Rune, actual número 11 del ranking ATP. Le seguirá, también el sábado, Jaume Munar, que ejerce como número uno del equipo español en esta fase.

El balear se batirá con Elmer Moller, segunda mejor raquera del combinado danés. Los dos mencionados partidos se disputarán el sábado. Mientras que los tres restantes, en caso de que hicieran falta, el domingo. La jornada dominical la inaugurará el dobles formado por Munar y Pedro Martínez. Los dos encuentros individuales que restarían enfrentaría a Munar y Rune y el último a Carreño y Moeller.

Este sábado 13 de septiembre todo arrancará en el Club de Tenis Puente Romano de Marbella con el primero de los partidos individuales de esta manga de España – Dinamarca al mejor de cinco encuentros, que comenzará a las 12:30 horas (horario peninsular). Una vez acabe este choque le llegará el turno al segundo y ahí se acabará la primera jornada. Al día siguiente, el domingo 14 arrancará con el encuentro de dobles a las 11:30 horas (horario peninsular). Al acabar se dará paso a los dos partidos restantes individuales.

España afronta la Davis con bajas

España afronta el cruce con varias bajas. El primero en caerse fue Alcaraz. A las horas de ganar el US Open comunicó su ausencia por el cansancio acumulado. Mismo camino siguió Davidovich, quien tampoco viajó a Marbella debido al gran cansancio por el calendario tenístico tan cargado. A ellos se sumó Granollers, reciente ganador del US Open en dobles junto a Horacio Zeballos. El doblista sufrió un esguince tobillo su primer día en Nueva York y padece una lesión en la fascia plantar desde principios de año.