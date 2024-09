David Meca escapa de la cárcel de Alcatraz 25 años después

David Meca ha vuelto a batirse a sí mismo superando el espectacular reto de escapar de la cárcel de Alcatraz, una de las más seguras del mundo durante sus casi 30 años de historia. El nadador español ya logró este hito en 1999, cuando convirtió esta prueba en uno de sus primeros desafíos imposibles. Ahora, con 50 años, lo ha vuelto a hacer sobreponiéndose a todo tipo de condiciones adversas como el frío en el agua, la posible presencia de tiburones y la niebla cerca del puente de San Franciso en California.

¡Reto conseguido: 25 años más tarde me he vuelto a escapar de la cárcel de Alcatraz!, publicaba en sus redes sociales en un mensaje adjunto a un vídeo de los mejores momentos de su nado. «¡Las condiciones han sido quizás más difíciles de lo que pensaba, pero reto superado!», aseguraba David Meca en la celebración de su éxito.

El de Sabadell está más que acostumbrado a retos extremos, pero insistía en que las características del que acaba de conseguir le han puesto realmente a prueba: «Las principales adversidades han sido las terriblemente bajas temperaturas del agua (14 grados), las fuertes corrientes que se unen a la fuerza de la marea y el temor a los tiburones blancos, ya que de vez en cuando se avistan por la zona. Pero quizás la peor adversidad ha sido la niebla inesperada de primera hora entrando rápidamente desde el Golden Gate».

«A mediodía he podido lanzarme de nuevo al agua y finalmente lo hemos logrado», añadía. Además, David Meca explicaba el motivo por el que se propuso repetir este gran reto personal y deportivo: «Con este desafío deportivo he querido celebrar el 25 aniversario del que fuera mi primer reto realizado como nadador, 21 septiembre de 1999».

El último reto de David Meca

«¡Ahora con 50 años de edad, me he vuelto a lanzar a las frías aguas de San Francisco por una apuesta que tenía con mis amigos, que creían que con mi edad no estaba en forma y ‘no había huevos’ a conseguirlo!», bromeaba. «Incluso, para demostrar mi buen estado de forma física actual, he querido alargar un poco más el recorrido llegando hasta la zona del Golden Gate y posteriormente haciendo pie en San Francisco», repasó.

Por último quiso hacer un agradecimiento especial a Pacific Open Water Swim, agencia que le brindó toda ayuda y soporte necesarios para llevar a cabo la grabación del reto: «Muchas gracias a ellos por su ayuda y los vídeos tan bonitos que me han grabado». Recordemos que David Meca nunca ha participado en unos Juegos Olímpicos, pero sigue disfrutando de estos retos extremos a sus 50 años.