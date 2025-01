El dato que puso en alerta a la Policía: Kike Salas vio siete tarjetas amarillas en ocho partidos

Kike Salas vio siete cartulinas amarillas en los últimos ocho partidos que jugó con el Sevilla la temporada pasada. El futbolista del equipo andaluz, detenido por la Policía por un presunto delito de estafa, comenzó a ver tarjetas en los últimos encuentros del curso pasado, cuando con anterioridad no había visto muchas cartulinas.

Salas, de 22 años y canterano del Sevilla, es actualmente un fijo para García Pimienta, técnico del cuadro andaluz, y juega prácticamente todos los partidos en la actualidad como titular. El jugador pasó de ver tres tarjetas amarillas en las primeras 29 jornadas de Liga a ver siete de golpe, en las restantes nueve jornadas que quedaban, de las que jugó ocho.

En concreto, Kike Salas vi tarjetas amarillas ante el Getafe, Las Palmas, Betis, Villarreal, Cádiz, Sevilla y Barcelona. Siempre fueron cartulinas amarillas, ninguna roja. Y fueron de diferente forma y minuto. Algunas fueron al final del partido, otras en el ecuador del encuentro, algunas en la primera parte. De ellas, tres fueron en los minutos finales. Además, todas fueron por entrada, ninguna por protestar o por perder tiempo.

Los dos únicos encuentros del tramo final de Liga en los que Kike Salas no vio tarjeta amarilla fueron ante el Mallorca y contra el Granada, ambos encuentros juzgados en el Sánchez Pizjuán. Contra el equipo balear no la pudo ver porque no pudo jugar, ya que estaba sancionado precisamente por acumulación de tarjetas amarillas. En el segundo, contra el Granada, jugó 74 minutos y no vio la cartulina.

Hay que señalar, a su vez, que antes de estas siete tarjetas en ocho partidos, Kike Salas tan sólo vio tres en los 29 encuentros de Liga anteriores. Y eso que jugó muchos encuentros, la mayoría, aunque también se perdió otros por una lesión en la rodilla. Las otras tres tarjetas amarillas de Kike Salas en la Liga 23/24 fueron ante el Atlético de Madrid (jornada 4, pero jugado entre la 16 y la 17, ya que se aplazó), contra Osasuna (jornada 6) y ante el Girona (jornada 3, la vio en el banquillo por protestar).

Kike Salas detenido por forzar tarjetas amarillas

La Policía ha detenido a Kike Salas por un presunto delito de estafa al forzar tarjetas amarillas para apuestas ilegales durante el tramo final de la pasada temporada. Un juzgado de Morón de la Frontera (Sevilla) investiga al jugador del equipo hispalense por provocar que le sancionaran en partidos de Primera División para que personas de su entorno ganaran dinero con ello. Kike Salas ya está en libertad tras ser detenido por agentes de la Policía.

El futbolista ahora detenido por la Policía es un titular indiscutible para García Pimienta. Viene de jugar prácticamente al completo los últimos cinco encuentros con el Sevilla y ha disputado nueve de los últimos diez duelos oficiales del club andaluz. El único partido que no jugó fue el de Copa del Rey ante el Olot. Además, Kike Salas es internacional español en categoría sub-21 y en la última convocatoria de Santi Denia participó tres minutos ante Inglaterra y 45 contra Dinamarca.