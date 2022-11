Los cuatro descartes del Barça que sí estarán en octavos de Champions

Cuatro de los cinco jugadores que el Barcelona largó este verano para confeccionar su megaproyecto que fueron a clubes que jugaban Champions League sí estarán en los octavos de final de la máxima competición europea a diferencia que los culés, que caen a los dieciseisavos de final de la Europa League. Clement Lenglet, Sergiño Dest, Ferrán Jutglà y Pierre-Emerick Aubameyang pasan de ronda con Tottenham, Milan, Brujas y Chelsea.

La eliminación dolorosa del Barça en la fase de grupos de la Champions League supuso un revés importante en el club. Ni en los peores presagios se preveía esto, tampoco cuando se conocieron a los rivales de grupo y se dio a entender la dureza del mismo. La gran inversión realizada por la entidad a base de palancas para dotar a Xavi Hernández de un equipo sumamente competitivo se ha ido al traste a las primeras de cambio, dejando entrever que aún no están listos para dar un paso más a nivel competitivo.

Pero en Can Barça escuece más si cabe ver como algunos de los jugadores a los que Xavi dio puerta, a los que no quería en su equipo o que encontró prioridades mayores a ello, sí estarán en los octavos de final con sus respectivos clubes. El único que no gozó de esa fortuna y que acompaña a los culés a la Europa League es Francisco Trincao, que quedó tercero del Grupo D con el Sporting de Lisboa tras perder en la última jornada ante el Eintracht de Frankfurt.

En el Grupo D está otro de los cedidos del Barça, un Lenglet que se marchó al Tottenham Hotspur y esta semana fue clave para que lo Spurs clasificaran como primeros. Su victoria ante el Olympique de Marsella por 1-2 se comenzó a gestar con el gol del central francés, que inició la remontada tras el tanto inicial de los galos. En el descuento, los ingleses terminaron de dar la vuelta al marcador con el 1-2 que les daba el billete a octavos.

Una de las grandes sorpresas de esta edición de la Champions está siendo el Brujas de Ferrán Jutglà que, entre otros, se ha cargado al Bayer Leverkusen y al Atlético de Madrid para estar en los octavos de final. Su clasificación fue matemática desde la quinta jornada y, de no ser por el empate ante los alemanes en esta última, podría haber sido también primeros de grupo por delante del Oporto.

Y en el Grupo E están los otros dos, Aubameyang y Dest. El gabonés fue primero de grupo con los blues con 13 puntos y americano segundo, con 10. El caso del delantero, al que se empujó a su salida para hacer hueco a los nuevos fichajes y que dejó un pellizco interesante es el más notorio. Su rendimiento estuvo por encima de lo esperado pero parece ser que no fue suficiente para que siguiera en Can Barça. Tampoco un Dest que, visto lo visto, quizá pudo tener sitio en ese lateral derecho donde Bellerín no le mejora.