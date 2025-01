Cuándo juega Paula Badosa su próximo partido en el Open de Australia 2025: horario y dónde ver por TV

Paula Badosa continúa con paso firme en el Open de Australia 2025 y se tendrá que medir a Aryna Sabalenka en las semifinales de este primer Grand Slam del año. La española está a un solo paso de meterse en la gran final de este torneo que se celebrará el sábado, pero para ello tendrá que imponerse a la número uno del mundo, por lo que no será nada sencillo. Y es que la tenista nacida en Nueva York no consigue ganar a su amiga la bielorrusa desde 2022, por lo que promete ser un encuentro bastante complicado para ella, pero no imposible.

Horario Paula Badosa – Sabalenka: a qué hora son las semifinales del Open de Australia 2025

Paula Badosa sigue exhibiéndose en el Open de Australia 2025 y ya se ha plantado en las semifinales de este primer Grand Slam del año. La tenista española ha logrado alcanzar su mayor marca en este torneo australiano que está siendo apasionante. Badosa se estrenó ganando en dos sets por 6-3 y 7-6 a la china Wang Xinyu, mientras que en la segunda ronda barrió de la pista a la australiana Talia Gibson. Ya en tercera ronda tuvo que llegar al tercer set (6-4, 4-6 y 6-3) a la ucraniana Marta Kostiuk, pero a partir de ahí volvió a solventar sus cruces en dos sets de nuevo. Primero, en octavos de final, venció por 6-1 y 7-6 a la serbia Olga Danilovic, pero en cuartos de final dio un auténtico espectáculo para superar a la estadounidense Coco Gauff, una de las mejores del mundo. Ahora, si quiere estar en la gran final del próximo sábado tendrá que superar a la número uno del ranking de la WTA Aryna Sabalenka, que tuvo que darlo todo ante Pavlyuchenkova para poder estar en las semifinales.

Este apasionante partido Paula Badosa – Sabalenka que corresponde a las semifinales del Open de Australia 2025 ha sido programado por la organización para este jueves 23 de enero. Todavía no se ha desvelado a qué hora arrancará este trepidante encuentro en la pista central, en el Rod Laver Arena, pero seguramente será en horario de mañana en España.

Horario de Paula Badosa vs Sabalenka: a qué hora juegan el Open de Australia 2025

A lo largo de su carrera Paula Badosa no ha conseguido ganar nunca un Grand Slam y ahora está a las puertas de disputar una final, por lo que las semifinales contra Aryna Sabalenka prometen ser apasionantes. De sus cinco participaciones en el Open de Australia la mayor marca que ha conseguido la española es llegar a los octavos de final en 2022, por lo que ha mejorado su marca en esta edición que sueña con poder conquistar, aunque sabe que no será nada fácil y en primer lugar, antes de pensar en morder metal, va a tener que centrarse para vencer a la bielorrusa.

Este Paula Badosa – Sabalenka de semifinales del Open de Australia 2025 se disputará el próximo jueves 23 de enero y, sin duda, será un auténtico partidazo que coge más morbo debido a la amistad que mantienen las dos tenistas. En estos años se han enfrentado en siete ocasiones, con dos victorias para la española -ambas en 2021, en Cincinnati y en las WTA Finals-, mientras que las otras cinco ha ganado la bielorrusa -en 2022 y 2022 en Stuttgart y en 2024 en Miami, otra vez en la ciudad alemana y Roland Garros-.

Dónde ver a Paula Badosa por TV y online en el Open de Australia 2025

El medio de comunicación que se hizo con los derechos para retransmitir en nuestro país en exclusiva todos los partidos del Open de Australia 2025 fue Eurosport. Este emocionante Paula Badosa – Sabalenka de semifinales del primer Grand Slam del año se podrá ver en directo por televisión a través de este canal, que está disponible en diferentes plataformas como Movistar+, Orange, Dazn y Max. En este último medio podemos encontrar todos los encuentros en los diferentes canales que abren.

Además, todos los aficionados que quieran disfrutar del tenis de la tenista española y del resto de encuentros, también podrán ver este duelo de semifinales del Open de Australia 2025 Paula Badosa – Sabalenka en directo en streaming y en vivo online mediante las aplicaciones de Eurosport Player, Movistar+, Orange, Dazn y Max. Estas apps están disponibles para ser descargadas en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también se puede acceder por la web mediante un ordenador.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información previa a este encuentro entre Paula Badosa y Aryna Sabalenka de semifinales del Open de Australia 2025. Una vez acabe el encuentro en el Rod Laver Arena publicaremos la crónica y las reacciones que lleguen desde la pista central del recinto donde se disputa este apasionante Grand Slam en el que todos esperamos que la española alcance la gran final del torneo.