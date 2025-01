Badosa derriba el muro en Australia: vence a Gauff y alcanza por primera vez la semifinal de un Grand Slam

Gauff no llega a la pelota y en ese momento, una Paula Badosa que festeja de rodillas en el suelo, toca el cielo de Melbourne. Arriba en los desconocido después de superar (7-5, 6-4) a la tenista estadounidense que desfiló a remolque durante todo el partido. Badosa alcanza una ronda, las semifinales, inédita para ella dentro del marco de un Grand Slam. «A la tercera va la vencida», estampa en la cámara.

Y tiene razón porque en Melbourne consigue lo que Roland Garros 2021 y US Open 2024 le habían negado: llegar a la antesala de la final de un major. Lo consigue imbuida en un ejercicio de esfuerzo, trabajo personal y madurez realizado durante los últimos 365 días. Badosa ha pasado de darse de bruces consigo misma a saber gestionar sus emociones y utilizarlas en su beneficio.

«Antes llegué a ser la número dos del mundo, pero ahora soy mucho más madura» admitió Badosa después del triunfo, más tranquila que nunca, comedida incluso en la celebración. Esa es la prueba que confirma su evolución dentro de la pista. A Gauff la ganó por su juego, claro, aunque también por su actual mentalidad, inquebrantable a cualquier alteración posible.

Tuvo la determinación necesaria para romper el servicio de Gauff en el desenlace del primer set y, por otro lado, mantuvo la calma calma para reponerse de un break en contra y aplacar la ebullición de su rival en la segunda manga. Así diluyó a una Coco Gauff que venía espléndida, sin ceder set alguno en lo que va de 2025 y que en sus dos últimos enfrentamientos -Pekín y Roma- le había remontado un set a la española.

No ocurrió así en Australia, donde la puesta en escena de Badosa ya fue distinta a la de Roland Garros 2021 y US Open 2024. Golpeaba a la bola más tranquila y con mayor seguridad. No sufrió al servicio, ganó todos los juegos que sacó, y sí apretó el saque de Gauff. Lo rozó en el ecuador del primer set y lo consiguió con un ganador cuando ya se vislumbraba el tie break.

Aprovechó Badosa la inercia positiva para desprecintar la segunda manga con break a favor. La estadounidense imprimió más ritmo, pero la española no fallaba. Si conseguía esquivar el potente servicio de Gauff, el punto poco a poco se iba acercando a su casillero. La mayoría de intercambios largos cayeron de su lado. Paula únicamente acumuló 23 errores no forzados por los 41 de una Coco desquiciada por momentos.

En el inicio del segundo set se llevó las manos a la cabeza tras estrellar contra la red golpes sencillos. Badosa observaba desde el otro lado de la pista y entendía. Ahí había estado ella, pero ahora era su rival la que se perdía en una espiral de reproches y Paula la que avanza de ronda. A un paso de la final tras lograr la victoria deportiva más importante de su carrera, aunque en Australia ha conseguido otra que va más allá de la raqueta. Una consigo misma. Badosa vuelve a sacar el puño.