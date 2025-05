Cuando el Betis tumbó al Chelsea de Mourinho: «Sólo las remontadas del Madrid se comparan con ese partido»

Un déjà vu recorre las entrañas del beticismo. De Sevilla a Breslavia. Del Benito Villamarín al Stadion Wrocław. De la Champions a la Conference League. Y de Chelsea a Chelsea. El Betis se pone frente al espejo para conquistar el primer título europeo de su historia. Un partido y el Chelsea le separan de la gloria continental. Lo bonito de las primeras veces. Aunque derrotar al equipo inglés no es nuevo para los verdiblancos.

Hay que añadir las hojas quitadas al calendario hasta situarse en noviembre de 2005, el último año que el Betis disputó la Champions League. Quedó encuadrado en un potente grupo junto a Liverpool, que defendía corona europea, el Chelsea de Mourinho que venía de ser campeón de la Premier League y se mantenía invicto esa temporada y el Anderlecht, campeón de la liga belga.

El Betis, cuyos últimos resultados le situaban algo a la deriva, enderezó el rumbo a costa de un Chelsea que circulaba por su liga y por la Champions como un rodillo. «Era una competición y rival de palabras mayores. Nosotros nos jugábamos mucho porque teníamos muy pocos puntos y ganar nos mantenía con opciones de pasar a la siguiente ronda», recuerda Varela, futbolista del Betis aquella noche, a OKDIARIO.

A Fernando le tocó bailar con una pareja de altura: Arjen desequilibrante Robben. En 2005 comenzaba a patentar su gambeteo desde el costado derecho hacia el centro que tantas redes ha besado. «Recuerdo que encaraba mucho, una y otra vez. Intentaba estar encima para que no se girara cuando recibiera. Tenía una calidad increíble y en el uno contra uno te podía matar. Lo más importante era no dejarlo controlar para que estuviera incómodo», rememora Varela.

Aquel partido no pudo empezar de manera más desdichada para el Betis. En apenas 20 minutos la camilla se había llevado a Nano primero y a Oliveira, referencia ofensiva verdiblanca, después. Ni el guion de una película hollywoodense. Serra Ferrer apuntaló una defensa ya de por sí mermada y en punta no se complicó. Dio entrada a Dani, delantero por naturaleza. Hombre por hombre. El héroe de la final de Copa de meses antes volvió a aparecer en su tremendista cita con la historia.

Capi filtró un balón a Edu, que la dejó pasar y Dani batió a Cech. El Betis comenzó a crecer y a creer. Luis Fernández, aquella noche suplente, notaba la efervescencia desde al banda. «Se veía al equipo muy concentrado, compitiendo muy bien y buscando la forma de hacerles daño. Se veía la entrega y motivación de cada jugador. Estábamos tuteando a un rival que tenía jugadores con calidad para marcar la diferencia en cualquier jugada», asegura Luis durante su conversación con este medio.

Dani hizo el gol y la grada echó el resto. «Seguramente, por la dimensión, sea uno de los tres partidos de mi carrera», asegura a Contreras a este medio. Al portero, que pasó por el Real Madrid, entre otros, y tocó la selección española, se le eriza la piel al recordar la gesta verdiblanca. «Lo que viví fue algo único, algo que no he visto. Mira que jugador partidos importantes. Clásicos, derbis.. Pero a nivel de ambiente y presión al equipo rival no encuentro equivalencia con el día del Chelsea. Sólo las remontadas del Real Madrid en Europa se comparan», añade Contreras.