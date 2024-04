El CTA no sabe nada del Barcelona y no tiene ninguna reunión programada con los azulgranas

El Comité Técnico de Árbitros no tiene ninguna reunión programada con el Barcelona para los próximos días y tampoco sabe absolutamente nada desde que respondieron a la entidad catalana haciendo públicos los audios que mantuvo Soto Grado con el VAR durante el Clásico que enfrentó en el estadio Santiago Bernabéu al Real Madrid con los catalanes.

Desde Las Rozas mantienen que ellos ya han hecho todo lo que tenían que hacer y ya dejaron claro que no iban a enviar imágenes o audios a la carta a ningún club. Obviamente, tampoco al Barcelona. Además, desde el CTA mantienen que los azulgranas serían bien recibidos siempre que quieran, aunque no les han hecho ningún tipo de invitación y no tienen constancia de que vayan a desplazarse a la capital de España.

Como ya contó OKDIARIO el pasado lunes, minutos después de que el Barcelona hiciese público en el que Laporta amenazaba con pedir la repetición del Clásico si tenían la prueba de que el tiro de Lamine Yamal que Lunin despejó sobre la línea de portería había sido gol, el CTA entiende que si el Barcelona va a Las Rozas para reunirse con ellos, hablarán, pero también mantienen su postura de permitir que ningún club les diga que tienen o no que enseñar.

Laporta pidió la repetición del Clásico

«Como club, queremos tener la seguridad sobre lo que pasó y es por eso que les informo que desde el Barcelona requeriremos de inmediato al Comité Técnico de Árbitros y a la Federación Española de Fútbol para que nos facilite la totalidad de las imágenes y audios que generó la jugada», anunció Joan Laporta, en referencia a ese gol fantasma, en declaraciones facilitadas por el Barcelona. Un vídeo que molestó mucho en Las Rozas porque no se entiende. Especialmente, ofendieron las formas.

Si una vez analizada esta documentación, el Barcelona entiende que se produjo un error en la apreciación de la jugada «como así pensamos», añadió Laporta, el club emprenderá «todas las actuaciones oportunas para revertir la situación» sin descartar las acciones judiciales «que sean necesarias». Esta documentación no le llegará a la carta al conjunto catalán.

«De confirmarse que fue un gol legal, como así pensamos, iremos más allá y pediremos la repetición del partido, tal y como ha ocurrido en algún encuentro de ámbito europeo como consecuencia de un error», aseguró Joan Laporta.

«Además, quiero subrayar que, a pesar de que nos centraremos en esta jugada, también estamos en desacuerdo con diversas acciones que se produjeron en el transcurso del partido y que, pudiendo ser consultadas en el VAR, no se dio esta herramienta por parte del árbitro incomprensiblemente», denunció el máximo dirigente azulgrana.

Como presidente del Barcelona, quiso transmitir la «insatisfacción» que le produce al club el «mal uso» de una herramienta como el VAR. «Como bien sabéis, yo nunca he sido un gran defensor del VAR porque creo que de la forma como se aplica quita espontaneidad al fútbol. Pero de lo que sí estoy a favor es de que, ya que lo tenemos, se utilice para evitar errores que podrían originar decisiones injustas», se sinceró.

«Con esta comparecencia que hago, no solo quiero recoger el malestar de los barcelonistas por la mala gestión que se hizo ayer del VAR, sino poner el acento en que, a pesar de ser una herramienta que lleva tiempo entre nosotros, sigue provocando confusión y criterios contradictorios según los partidos y equipos», criticó el presidente.