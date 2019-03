Critican a Özil por invitar a Erdogan a su boda como testigo

El futbolista alemán de origen turco ha sido fuertemente criticado por haber invitado al Presidente de Turquía a su boda como testigo. Hace unos meses Özil ya vivió una situación similar cuando se fotografió, junto a Gündogan, con Trayyip Erdogan, lo que provocó su retirada de la selección alemana.

Según ha desvelado el prestigioso diario Bild, Mesut Özil se casará con la modelo Amine Gulse, la que fuera Miss Turquía, con Erdogan como testigo. Las reacciones no se han hecho esperar y el centrocampista de 30 años del Arsenal ha recibido un aluvión de críticas.

La polémica fotografía de Özil con Erdogan

Dado que los lazos entre la Unión Europea y Turquía se han deteriorado en los últimos años, Özil y Gündogan experimentaron una situación similar cuando se fotografiaron en mayo con el presidente turco. “Desde el lado de la federación, se les dejó claro que fue una acción desafortunada. Cuando juegas para Alemania, representas los valores alemanes“, dijo Löw al ser cuestionados por ambos.

Tras la debacle mundialista, Mesut Özil se retiró de la selección alemana teniendo muy presente lo que había sucedido. “Soy alemán cuando ganamos y un inmigrante cuando perdemos“, señaló el futbolista recalcando que se había sentido discriminado. El centrocampista también hizo alusión a su polémica fotografía: “Sé que puede resultar difícil de entender, porque en muchas culturas el líder político no puede pensarse separado de la persona. Pero en este caso es diferente. Independientemente del resultado de las elecciones anteriores o de otras precedentes, volvería a tomarme la foto“.

“Soy jugador de fútbol, no soy político y nuestro encuentro no era un respaldo político. De hecho, solo hablamos de lo que solemos hablar cada vez que coincidimos: de fútbol. A pesar de que los medios alemanes dieron una imagen algo diferente, la verdad es que, si no me hubiese reunido con el presidente, hubiese sido irrespetuoso con las raíces de mis antepasados, que sé que estarían orgullosos de dónde estoy hoy en día”, añadió un Özil que no ha tenido reparos ahora en invitar a Erdogan a su boda según Bild.