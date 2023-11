Cristóbal Soria posa para un calendario y en un descuido se le ve absolutamente todo

Cristóbal Soria posó para un calendario completamente desnudo. El tertuliano de El Chiringuito de Jugones únicamente usó un balón de fútbol para taparse su pene, pero erró en la colocación dejándolo todo a la vista. El ex delegado del Sevilla fue objeto de todo tipo de comentarios en las redes sociales en un descuido histórico.

Las imágenes no dejan lugar a la duda de que Cristóbal Soria protagonizó un tremendo descuido que le convirtió en trending topic. El tertuliano de El Chiringuito de Jugones, después de ver la eliminación de su Sevilla en la Champions League, no para de acumular disgustos tras convertirse involuntariamente en protagonista en la red social Twitter.

Incluso compañeros de programa como Juanma Rodríguez se preguntaba si «¿Era necesario?» el posado de un Cristóbal Soria que no está en su mejor momento de forma. Pese a haber participado en diversas pruebas de atletismo, al ex delegado del Sevilla no luce un cuerpo de lo más atlético.