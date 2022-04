Cristiano Ronaldo ha pedido perdón por su violenta reacción tras la última derrota del Manchester United ante el Everton. En su camino hacia el túnel de vestuarios, y cojeando ostensiblemente debido a las heridas sufridas por entradas de sus rivales, el jugador portugués cogió de malos modos el teléfono móvil de un aficionado que le estaba grabando y lo estrelló contra el suelo de forma violenta.

«Nunca es fácil manejar las emociones en momentos difíciles como el que estamos viviendo. Sin embargo, siempre hay que ser respetuoso, paciente y dar ejemplo a todos los jóvenes que aman el deporte rey. Me gustaría disculparme por mi arrebato y, si es posible, me gustaría invitar a este aficionado a ver un partido en Old Trafford como muestra de deportividad y juego limpio», indicó Cristiano en sus redes sociales.

La reacción del exjugador del Real Madrid ilustró la frustración de un Manchester United que sigue completando una temporada pésima. Los ‘Diablos rojos’ ya saben que no van a ganar ningún título esta temporada y corren serio peligro de no disputar ninguna competición europea el año que viene.