Cristiano se defiende de su sanción por hacer un gesto obsceno a la grada: «Fue un malentendido»

Cristiano Ronaldo ha comparecido ante los medios en la previa del partido de vuelta de cuartos de final de Champions asiática entre el Al Nassr y el Al Ain y habló sobre su sanción por hacer gestos obscenos contra la afición de Al Shabab. El delantero portugués fue sancionado con un partido por dirigirse a la hinchada rival con unos gestos que el Comité Disciplinario de la Pro Saudi League consideró «inmorales».

El astro luso aseguró que su gestó se malinterpretó: «No puedo prometerles mucho, porque soy un ser humano y nada es perfecto y la vida está hecha de errores, pero es mejor reducir los errores para ser mejores. Algunas personas tienen una mala comprensión de las cosas y mis acciones siempre no se entienden correctamente. Lo que hice anteriormente y por lo que fui castigado se malinterpretó mal. Respeto el país en el que vivo, y ese comportamiento es normal en Europa, y a veces la pasión por el partido y el entusiasmo te hacen sentir mal y cometer errores. ¿Quién no comete errores? Pero no hago nada malo intencionalmente», explicó Ronaldo sobre sus gestos.

Todo comenzó porque la hinchada del equipo rival le empezó a cantar «Messi, Messi», en forma de provocación al delantero portugués, que contestó llevándose las manos a las orejas cuando marcó su primer gol en este choque de la liga saudí desde el punto de penalti en el minuto 21 del encuentro. Luego, el capitán y estrella del Al-Nassr les dedicó un par de gestos adicionales que han sido muy criticados en las redes sociales. Finalmente, el portugués fue sancionado con un partido que cumplió contra el Al Hazm, el colista de la Saudi Pro League.

Cristiano confía en la remontada

Respecto al partido contra el Al Ain, donde el equipo de Cristiano Ronaldo tendrá que remontar el 1-0 de la ida, el luso dijo: «Mañana es un partido muy importante y lo sabemos. Los jugadores y los aficionados, y también el país en general, saben su importancia. Estamos preparados y esperamos que así sea. Será una buena noche para nuestros fans».

El astro portugués, y estrella del Al Nassr, cree en la remontada frente a Al Ain: «Mi mensaje a los aficionados de Al Nassr: estén con nosotros mañana. Tenemos mucha confianza en nosotros mismos y hemos dado un gran paso hacia las semifinales, y eso es lo que esperamos. La vida humana se construye con desafíos. Necesitamos buscar el éxito en el partido de mañana. Mañana (remontada), si Dios quiere. Mañana es vida o muerte».

Pese a todo lo sucedido en las últimas semanas, Cristiano Ronaldo se mostró muy feliz de estar en Arabia Saudí y reconoció que la temporada, hasta la fecha, está siendo positiva porque siguen vivos en todas las competiciones: «Estoy feliz de estar en Arabia Saudita y estoy feliz de representar al Al Nassr Club. Para mí, hasta ahora, nuestra temporada es positiva, en mi opinión, porque hasta ahora hemos tenido oportunidades en todos los torneos», aseguró el ex de Real Madrid, Manchester United y Juventus en su rueda de prensa previa al partido.