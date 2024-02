Arabia Saudí estudia una sanción ejemplar a Cristiano Ronaldo por sus gestos obscenos a la grada

Cristiano Ronaldo se enfrenta a una sanción ejemplar por parte del Consejo de Disciplina de la Federación de Fútbol de Arabia Saudí por unos gestos obscenos a la grada de los aficionados del Al-Shabab este fin de semana. En la victoria del Al-Nassr a domicilio, el delantero portugués fue increpado por la grada, lo que provocó la respuesta del futbolista y que ahora se enfrenta a una sanción de dos partidos y una multa económica.

Cada vez que Cristiano juega fuera de casa en Arabia Saudí, el delantero portugués suele enfrentarse a insultos y gritos de «Messi, Messi» con el objetivo de descentrarle y ‘picarle’ para sacarle del encuentro. El máximo goleador de la Saudi Pro League vivió nuevamente este episodio en el último encuentro ante el Al-Shabab este fin de semana. La reacción del ex del Real Madrid ha provocado que se eleve una investigación en el Consejo de Disciplina de la Federación de Fútbol de Arabia Saudí.

Ahora está por ver si dichos gestos de Cristiano Ronaldo son considerados punibles por la Federación saudí. De ser el caso, el futbolista del Al-Nassr podría enfrentarse a una sanción de dos partidos sin poder jugar y a una alta multa económica.

En el último encuentro ante el Al-Shabab, Cristiano no dudó en responder a las provocaciones de los aficionados locales cuando anotó el primer gol de su cuenta particular. El portugués se llevó la mano a la oreja justo en el momento en el que la afición del Al-Shabab gritaba «Messi, Messi». El enfrentamiento duró los 90 minutos del encuentro y se acrecentó aún más cuando Talisca hizo el gol de la victoria. El ex del Manchester United insistió de nuevo con provocaciones que ahora están siendo investigadas.

No es la primera vez de Cristiano

Pero esta no es la primera vez que el portugués ha generado polémica por sus interacciones con los aficionados. En su primera temporada, Cristiano se tocó las partes íntimas al finalizar un encuentro y despertó un sinfín de críticas en el país árabe. En otro encuentro ante el Al-Hilal, el delantero cogió una camiseta del rival y se la metió debajo del pantalón. Un gesto que no gustó nada a sus rivales.

Cristiano Ronaldo lleva 28 goles y 11 asistencias en los 29 partidos que ha disputado esta temporada con el Al-Nassr. Precisamente ante el Al Shabab, el portugués logró su gol 414 después de los 30 años. Unas cifras que siguen demostrando el animal competitivo que lleva dentro y cuyo objetivo no es otro que alcanzar los 1.000 goles en su carrera deportiva.

Mitrovic, delantero del Al-Hilal, es con 19 goles el que más se le acerca en la pelea por el máximo goleador de la Liga árabe. El luso sólo se ha quedado sin ver puerta en cuatro partidos en lo que va de curso y lleva seis partidos consecutivos marcando, desde el 1 de diciembre cuando perdieron por 0-3 ante el Al-Hilal.