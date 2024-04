Convocatoria del Barcelona contra el PSG: Xavi se lleva a Pedri y De Jong sin el alta médica

La convocatoria del Barcelona para el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League ante el Paris Saint-Germain cuenta con las grandes novedades de Frenkie de Jong y Pedri, que viajan a la capital francesa sin tener todavía el alta médica. Ambos futbolistas se probarán esta tarde en el entrenamiento que se celebrará en el Parque de los Príncipes a partir de las 19:00 horas, aunque no se sabrá hasta pocas horas antes del encuentro si podrán estar disponibles para Xavi Hernández. El que también viaja para estar junto a sus compañeros es Gavi, que sigue con su proceso de recuperación.

El Barcelona ha salido a las 10:30 horas de este martes dirección París para enfrentarse al Paris Saint-Germain en esta eliminatoria de los cuartos de final de la Champions League. El primer partido se disputará en el Parque de los Príncipes y la vuelta se llevará a cabo el martes que viene, es decir, el 15 de abril donde se decidirá el que pase a las semifinales de la máxima competición europea.

Un total de 25 futbolistas son los que han entrado en la convocatoria del Barcelona para el que es el partido más importante en lo que va de temporada. Un partido donde el conjunto azulgrana quiere sacar un buen resultado para que la eliminatoria se decida dentro de seis días en el Estadio Olímpico Lluis Companys de Montjuic.

Pedri y De Jong cayeron lesionados conjuntamente en el encuentro del pasado 3 de marzo en San Mamés en el encuentro ante el Athletic Club de Bilbao. El futbolista canario volvió a sufrir una lesión en su maldito recto anterior de su pierna derecha. Respecto al holandés, cayó mal en un salto y tuvo una grave torcedura de tobillo.

El Barcelona se verá las caras con el PSG, uno de los equipos más en forma del continente, pues Luis Enrique ha conseguido dar forma a un equipo donde encajan todas sus piezas con Kylian Mbappé como principal amenaza. Pero el conjunto francés no es sólo Mbappé, también Dembélé, Barcola, Kang In Lee y compañía.

Al Barcelona le espera un infierno en París. Los ultras del PSG emitieron un comunicado hace varios días arremetiendo contra el conjunto azulgrana, un equipo «despreciable», un equipo que «tantas veces favorecido por los árbitros, debe sentirse en territorio más que hostil. Es nuestro deber hacer del PARC una fortaleza aterradora para nuestros adversarios», citaba el escrito.

«El miércoles nuestro equipo se enfrenta al FC Barcelona. Para nosotros, el partido empezó en cuanto sonó el pitido final ayer contra el Clermont. Nuestro papel será crucial, y pedimos a todo el mundo que haga piña. Unámonos y apoyemos a nuestro equipo. Lleguemos pronto al estadio, vistámonos de rojo y azul y hagamos temblar a nuestros adversarios en cuanto salten al terreno de juego para el calentamiento», añadían los ultras del PSG calentando la eliminatoria y este primer partido en su propio estadio.

Convocatoria del Barcelona

✈️ The squad for #PSGBarça

Gavi will also join the team in Paris! 💙❤️ pic.twitter.com/ZBv90j6sz8

— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 9, 2024