Convocatoria del Barcelona contra el Nápoles: Joao Félix llega a tiempo para la Champions

La convocatoria del Barcelona para el partido de ida de los octavos de final ante el Nápoles cuenta con dos importantes novedades. La primera es la de Joao Félix, cuyos dolores en el tobillo han desaparecido, por lo que se ha subido al avión de la expedición azulgrana en la mañana de este martes. El otro que también ha recibido el alta, y no menos importante, es el capitán Sergi Roberto.

El Barcelona tenía puesto en rojo en el calendario este partido ante el Nápoles. Eliminados de la Copa del Rey, derrotados por goleada en la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid y a gran distancia de los blancos en la Liga, las aspiraciones del conjunto azulgrana pasan por realizar una buena eliminatoria ante el conjunto napolitano.

No será nada fácil, pues la dinámica del Barcelona no es la mejor para afrontar una eliminatoria como estas. La realidad es que, desde la decisión de Xavi Hernández de abandonar el club a final de temporada, el equipo ha sumado 10 de 12 puntos, pero el juego y las sensaciones no están siendo óptimas. No obstante, el Nápoles está quizás peor que los catalanes, que han destituido a su entrenador en la previa al choque de este miércoles en el estadio Diego Armando Maradona.

Y para ello, la convocatoria del Barcelona cuenta con todos los futbolistas disponibles salvo la de los lesionados Balde, Gavi, Ferran Torres y Marcos Alonso. Como comentamos, las buenas noticias se han producido en la mañana de este martes cuando Joao Félix y Sergi Roberto recibían el alta y se subían al avión dirección Nápoles.

Por otro lado, Xavi Hernández ha vuelto a tener que tirar de varios futbolistas del filial. Como viene ocurriendo en todos y cada uno de los partidos de esta temporada, el técnico español ha llamado a Astralaga, Lamine Yamal, Casadó, Cubarsí, Marc Guiu y Héctor Fort.

Se espera que Xavi Hernández salga con su once de gala para el que es, hasta la fecha, uno de los partidos más importantes de la temporada. Ter Stegen estará en la portería; Koundé, Araujo, Iñigo Martínez y Cancelo en la defensa; Pedri, De Jong y Gündogan en el centro del campo; y en ataque estarán fijos Lamine Yamal y Lewandowski y la gran duda estará en el tercer delantero, que podría ser Raphinha el que entre en el once después de varios partidos en los que ya ha ido cogiendo minutos tras su lesión.

Convocatoria del Barcelona