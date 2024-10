La contundente respuesta de Cañizares a un tuitero que le deseó la muerte en la DANA: «Delata tu miseria»

Santi Cañizares tuvo un rifirrafe en redes sociales con un tuitero que le deseaba la muerte por la DANA que ha atizado la Comunidad Valenciana. El usuario en cuestión contestó a una publicación que aseguraba que «el presidente de la Generalitat Valenciana confirma la localización de un número indeterminado de cadáveres en zonas inundadas», y pedía que uno de los cadáveres encontrados en las inundaciones fuera el del ex guardameta del Valencia, que cuenta con casa en la ciudad.

«Que esté el de Santi Cañizares», afirmó el tuitero mencionando al ex portero y acompañando la publicación de dos emoticonos de rezar con las manos juntas. Este usuario contestó a las informaciones de la agencia EFE sobre la última hora de la DANA. La respuesta de Cañizares no se hizo esperar.

«No has tenido suerte… Sigue esperando detrás de ese perfil cobarde que delata tu miseria…», respondió el ex futbolista del Valencia tras la afirmación de un tuitero que pedía su muerte. Cañizares no se cortó a la hora de contestarle y, además, recibió el apoyo de sus seguidores. «Hay que ser escoria. Todo mi apoyo a Santi y a todos los valencianos y demás afectados por la DANA», le comentó Borja Jiménez, responsable de este medio en Andalucía. «Cuanto miserable escondido en las redes sociales. Cuanto asco y cuanta rabia. Abrazo Santi», dijo otro periodista valenciano.

No has tenido suerte… Sigue esperando detrás de ese perfil cobarde que delata tu miseria… https://t.co/2bbV5ueQ1R — SANTIAGO CAÑIZARES (@santicanizares) October 30, 2024

La DANA ha dejado ya 73 muertos en la localidad de Valencia. Las imágenes son devastadoras, los servicios de emergencia siguen trabajando para intentar encontrar a todos los desaparecidos y poder desbloquear las carreteras y sacar a toda la gente que se ha quedado atrapada en las mismas.

Cañizares valora la DANA

El ex portero del Valencia pasó por el programa de Despierta San Francisco, dirigido por David Sánchez, para valorar la situación de la capital del Turia tras el paso de la DANA: «Esto es un drama de circunstancias colosales. Cuando puedan acceder a las viviendas, yo no sé qué se van a encontrar… Ojalá Dios me corrija, pero creo que esto no ha hecho nada más que empezar», señaló.

Durante su paso por el programa, Cañizares explicó su situación personal. El ex guardameta desveló que tiene propiedades en el campo y que, aunque no sabe nada de cómo están, ya las da por perdidas: «Mi drama no es comparable al de otras personas. Pero doy por hecho que los caminos de mi finca están devastados y que he perdido a mis animales (perros, gallinas, cabras…)», comentó.

En última instancia, el portero desveló lo más importante, que tanto él como su familia se encuentran bien: «Mis hijos no han ido al colegio. Toca desahogar la ciudad y dejar que sean los servicios de urgencias quienes transiten por la calle».