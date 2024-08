Confirmado: Julián Álvarez y Conor Gallagher serán jugadores del Atlético de Madrid

Julián Álvarez y Conor Gallagher ya son jugadores del Atlético de Madrid a falta de confirmación oficial. El centrocampista inglés pasará mañana reconocimiento médico en la capital española y a continuación firmará contrato por las cinco próximas temporadas. El coste de su traspaso es de 42 millones de euros, cifra que será más o menos la misma en la que se cierre la venta de Samu Omorodion al conjunto londinense, que se está negociando ahora mismo entre los dos clubes. En cuanto al delantero, su coste es de 75 millones más otros 20 en bonus, para un total de 95 millones. Es el segundo fichaje más caro de la historia del Atlético tras los 127 millones pagados por Joao Félix en 2019

El Cholo Simeone ya tiene a un box to box en su plantilla, un jugador de enorme dinamismo al que podrá alinear en diferentes posiciones del campo, que llega con 24 años de edad tras haber jugado la Eurocopa con Inglaterra y que cerró la pasada temporada en la Premier con cinco goles y siete asistencias en 37 partidos. Le querían el Aston Villa, el Arsenal y el West Ham, pero al final ha acabado aceptando la oferta española tras varios días de incertidumbre. Gallagher le dio el sí al Atlético en la madrugada del domingo al lunes, horas después de que Gil Marin hubiera llegado a un acuerdo con Peter Lim para el fichaje por 25 millones de Javi Guerra, convencido de que el inglés diría que no. Ahora se están activando resortes para poder contar con ambos jugadores esta próxima temporada.

En la aparición de Conor Gallagher en el entorno del Atlético ha habido muchas sombras. Todo hace indicar que ha sido el propio Chelsea el que ha ofrecido al jugador, que acaba contrato en junio de 2025, a fin de no reforzar a otro rival, pero sobre todo pinta a que ha sido una maniobra dirigida a conseguir el desembarco en Londres de Samu Omorodion, que desde comienzos de verano ha sido un claro objetivo de los blues.

Al Atlético le ha costado mucho dar el paso de desprenderse de un delantero que no ha llegado a vestir su camiseta en un solo partido, pero con la operación Julián Álvarez no ha tenido otro remedio que aceptarlo porque no había forma de cuadrar el límite salarial. Sorloth quedará como delantero centro titular, con Correa por detrás como alternativa, y ahora toca hacerle sitio a Julián en una línea de medias puntas plagada de futbolistas de nivel como Griezmann, Riquelme, Joao y Lemar, aunque es probable que los dos últimos acaben saliendo.

Por supuesto la guinda del pastel es Julián Álvarez. La «araña» se convierte tras Joao en el segundo fichaje más caro de la historia del Atlético, con un coste que puede alcanzar, bonus incluidos, los 95 millones de euros. Simeone se hace así con uno de sus grandes sueños, un delantero del que se espera que sea diferencial, y que formará pareja arriba con Sorloth para componer un ataque de ensueño con el que pelearle la Liga a Real Madrid y Barcelona. Ahora se trata de encajar todas las piezas, pero al Cholo le han dado un verdadero equipazo que además aún no está completo porque por lo menos falta por llegar otro defensa central.