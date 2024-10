La confesión sexual de Wanda Nara que nadie esperaba

Wanda Nara ha sorprendido a todos con su última confesión sexual. Además, la influencer habla de la comentada foto besándose con L-Gante. La argentina sigue en su país cumpliendo con compromisos profesionales, mientras que Icardi vive en Estambul y es uno de los ídolos del Galatasaray. Ambos estaban separados hasta hace poco, pero unas fotos y unos mensajes recientes del delantero durante un viaje a su país ha vuelto a encender las alarmas sobre una enésima reconciliación.

Hace unos días, Wanda Nara dio mucho que hablar después de que se viralizara a través de las redes sociales una imagen donde aparecía besándose con L-Gante. «Nos acaba de llegar una foto a los besos explícitamente. Miren los chupones (…) ¿Qué es esto? No ganamos para disgustos… Son ellos, mira esa manito», informaba el periodista Ángel de Brito poco antes de mostrar la imagen en cuestión, que no era reciente sino del pasado. La presentadora reaccionó con un contundente mensaje en el que mostraba su enfado. «La lealtad se paga con lealtad, la traición con distancia», escribía la argentina señalando a L-Gante por filtrar la foto.

«Icardi» Porque se difundió esta imagen y se confirmó que el futbolista argentino fue cuerneado por Wanda Nara con el cantante de cumbia L-Gante. La conchuda cambió un Ferrari por un Twingo, tenía ganas de tomar serenísima villera, son todas iguales las hijas de re mil puta. pic.twitter.com/QsL5ELnmoz — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) October 8, 2024

El artista fue más allá hablando en televisión y dejando entrever que sí existió un romance entre ellos y que podría haber sido durante el matrimonio de Wanda Nara con el futbolista del Galatasaray. «Pasamos momentos que la gente no sabe, compartimos muchas cosas y creo que a ella le gustaba estar conmigo (…) Ella dice todo esto ahora porque está Icardi en el país», comentaba el cantante, que hace un tiempo fue más allá diciendo que tuvo con Wanda Nara «el mejor sexo de su vida», algo a lo que la empresaria ha respondido.

«Eso no es verdad, no tuvimos sexo jamás. Yo no soy una persona que tiene sexo ocasional con alguien con quien no tengo nada. Nunca lo hice en mi vida», asegura Wanda Nara en el programa Los ángeles de la mañana conducido por Ángel de Brito. «Nunca tuvimos nada, nunca tuvimos sexo (…) Somos amigos y trabajamos juntos, pero nunca hubo nada sentimental entre nosotros», insiste la también influencer.

«Nos conocimos cuando hicimos cosas juntos y siempre nos fue muy bien. Hoy mismo, cuando venía en el auto, estaba escuchando el tema que hicimos. Para mí, eso es lo importante, el trabajo», dice visiblemente molesta por todo lo que se está diciendo de ella. Una Wanda Nara que podría estar acercándose de nuevo a Icardi, lo que supondría la enésmica reconciliación entre ambos tras numerosas idas y venidas. El delantero publicó una foto con ella en la cama hace unos días durante su viaje a Argentina en el parón internacional de selecciones, y ambos compartieron fotos del nuevo integrante de la familia, un precioso cachorro de teckel.