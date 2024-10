El comunista Petro ningunea al campeón de Moto3 David Alonso tras adoptar la nacionalidad colombiana

David Alonso ha hecho historia para Colombia tras ganar el Mundial de Moto3, a pesar de la falta de apoyo del Gobierno del comunista Gustavo Petro. El piloto del Aspar Team se convirtió en Motegi en el primer piloto colombiano en proclamarse campeón del mundo de motociclismo. Y lo hizo a lo campeón, logrando la victoria.

Su triunfo ha generado una gran polémica en el país natal de la madre del joven piloto de 18 años por la falta de apoyo del Ministerio de Deporte. David Alonso decidió correr bajo el estandarte de Colombia, pese a ser nacido en Madrid, en honor a su madre, Sandra Gómez. Desde entonces ha llevado la tricolor por el mundo y ha hecho sonar el himno del país sudamericano en numerosas ocasiones.

Tras debutar en el Mundial en 2022, el hispanocolombiano solicitó apoyo al Ministerio del Deporte colombiano. Concretamente, Alonso pidió 40.000 euros (unos 185 millones de pesos colombianos) como ayuda para competir. En aquel momento la cartera del Mindeporte la ocupaba Astrid Bibiana Rodríguez y la respuesta no fue positiva.

Pese a ello, el campeón de Moto3 siguió compitiendo con la bandera de Colombia. Según publica el diario colombiano El Tiempo, Alonso volvió a llamar a la puerta del Mindeporte con el cambio de ministra. El 5 de marzo de este año fue cuando entró en el cargo Luz Cristina López sustituyendo a Astrid Bibiana Rodríguez, ambas bajo el mandato del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro.

El citado medio confirmó esta noticia con Armando Farfán Peña, gerente del Comité Olímpico Colombiano, que también ocupó el cargo como presidente de la Federación Colombiana de Motociclismo y de la liga de este deporte en Bogotá. Sin embargo, la respuesta a David Alonso volvió a ser negativa otra vez.

DAVID ALONSO IS THE 2024 #Moto3 WORLD CHAMPION 🏆

With 4 races to go, he becomes the first-ever Colombian rider to win a title in the World Championship! 🇨🇴#BabyGOAT 🐐 | #JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/fMWFIfl5Ea

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 6, 2024