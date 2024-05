Dos años después de la sonada separación de Shakira y Gerard Piqué siguen saliendo a la luz nuevos detalles de lo ocurrido para que ambos decidieran separar sus caminos de manera definitiva. Ahora, una ex compañera de trabajo de Clara Chía cuenta toda la verdad sobre los inicios de la joven con el ex futbolista del Barcelona, una información que ha generado un importante revuelo en las redes sociales.

Para muchos no es ningún secreto que el ex jugador empezó a salir con Clara Chía antes de poner fin a su relación con la artista colombiana. Ahora, ha sido una joven llamada Stella quien ha hablado de ello en TikTok. Ella asegura que trabajaba con Clara Chía en un bar de copas de Barcelona que frecuentaba Piqué con sus amigos, aunque asegura que en ese momento no se dio cuenta de que entre ellos dos había algo más que una amistad.

Fue en noviembre de 2021 cuando esta joven comenzó a trabajar en el local en el que coincidió con la actual novia de Piqué, un establecimiento que frecuentaban cantantes, futbolistas y otra gente famosa. «Al principio con Clara me llevaba normal. Era una chica bastante simpática, pero tampoco hablábamos mucho. Es cierto que me di cuenta de que tenía mucha relación con los que eran socios, mánagers y tal. Me empecé a dar cuenta de que, al terminar, algunas camareras, incluida Clara, se quedaban en el reservado”, cuenta Stella en un vídeo que se ha hecho viral.

Así era Clara Chía en su trabajo

La joven se dio cuenta de que Clara Chía se llevaba bien con varios futbolistas, entre ellos Riqui Puig o el propio Piqué. Sin embargo, no pensó que hubiera algo más entre ellos porque, además de estar casado, Clara «tenía novio» y éste iba mucho al local en el que trabajaban ambas. «Un día, estábamos Clara y yo trabajando en la misma barra y de golpe apareció un pavo con un pasamontañas. Me asusté… Se levantó el pasamontañas y era Piqué. No me pareció raro, porque era un cliente muy recurrente. Incluso estaba en momentos en los que el local no estaba abierto. Pero vino con el pasamontañas para ver a Clara. Sinceramente, yo pensaba que eran muy amigos. Porque Clara tenía novio, trabajaba en su agencia de publicidad…», añade la joven, que asegura incluso que la pareja tenía su propia canción favorita, ‘Sobrio’ de Maluma.

Obviamente, esta versión confirmaría que Piqué fue infiel a Shakira con Clara Chía, pues fue a principios de junio cuando ambos emitieron un comunicado conjunto anunciando su separación, y esos encuentros con Clara Chía fueron bastante antes.

«Queremos comunicar que hemos firmado un acuerdo que garantiza el bienestar de nuestros hijos y que se ratificará en el juzgado, como parte de un trámite meramente formal. Nuestro único objetivo es aportarles la mayor seguridad y protección, y confiamos en que se respete su intimidad. Agradecemos el interés mostrado y esperamos que los niños puedan continuar con sus vidas con la privacidad necesaria, en un entorno seguro y tranquilo», dijeron en su momento ambos antes de que comenzara la guerra mediática entre Shakira (y sus canciones) y Piqué.