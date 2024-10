Como una boda: así fue el fiestón de Rodri tras ganar el Balón de Oro

Rodrigo Hernández hizo historia al ganar el Balón de Oro y lo celebró a lo grande. El futbolista del Manchester City estaba muy feliz tras cumplir el sueño de conseguir su primera pelota dorada. Así lo hizo saber en su discurso, donde se acordó de su compañero de la selección, Dani Carvajal, quien también hizo méritos para llevarse el galardón y de leyendas del fútbol español como Iniesta. Después de la gala se acabaron las formalidades y llegó la fiesta.

Ya en el autobús de camino a la cena, el centrocampista se desmelenó como nunca cantando el famoso «Rodri is on fire». Si bien Rodri no ha compartido nada tras la gala, ya que no tiene redes sociales, sí lo ha hecho el Manchester City. El club inglés quiso presumir de su Balón de Oro y no sólo publicó un vídeo de sus mejores jugadas, sino que también mostró la celebración en el autobús y en la cena.

En las imágenes subidas al perfil oficial del club inglés se puede ver a Rodri Hernández grabando con un móvil, con su pareja a su lado sosteniendo el Balón de Oro, sus padres, amigos y familia, mientras cantan y bailan la ya famosa canción «Rodri is on fire». Este cántico se ha hecho viral en las últimas temporadas en las gradas del Etihad Stadium en apoyo a uno de los mejores jugadores del equipo de Pep Guardiola.

Dicha canción también sonó en la Eurocopa, donde el madrileño acabó siendo el MVP del torneo y liderando a España hacia el título 12 años después. La fiesta empezó en el autobús y continuó en la cena, donde también sonó con fuerza el conocido cántico en apoyo al flamante ganador de la pelota dorada. En el vídeo de la cena se ve al internacional español completamente desmelenado. Sin pajarita ni americana, Rodri empezó a entonar con todas sus fuerzas el famoso cántico.

Como en las bodas, el ex de Villarreal y Atlético cogió la servilleta y empezó a ondearla alrededor de su cabeza hasta lanzarla por los aires fruto de la euforia. Todo el salón le acompañó al unísono. La fiesta era total. Y no es para menos, porque Rodri volvió a dar un Balón de Oro a España 64 años después de la última vez que un español lograra alzarse con la pelota dorada.

De Luis Suárez a Rodri

Desde que Luis Suárez ganase el Balón de Oro en 1960 hasta este galardón que ha conquistado Rodri Hernández han pasado 64 años. En este tiempo, el fútbol español no ha recibido ningún reconocimiento de este nivel y no será porque no han pasado buenos jugadores. Ahora, con este reconocimiento, el más inesperado, se hace algo de justicia a los muchos sinsabores y, porque no decirlo, que han recibido nuestros jugadores en estas décadas.

El primero que pudo y no lo ganó fue Amancio Amaro, que quedó tercero en 1964, año en el que España ganó su primera Eurocopa. En aquella edición, Luis Suárez conquistó el Balón de Plata, mientras que la pelota dorada cayó en manos de Denis Law.

Nos tenemos que ir a los 80′ para volver a ver a un jugador español con opciones de ganar el Balón de Oro. Fue Emilio Butragueño, que conquistó dos Balones de Bronce consecutivos en 1986 y 1987. Bélanov y Gullit lo ganaron en aquellas ediciones.

No obstante, la gran injusticia llegó en 2010. España ganó el Mundial de Sudáfrica, pero Messi fue Balón de Oro. Poca gente entendió la segunda posición de Iniesta y la tercera de Xavi. Al año siguiente fue el de Terrasa tercero, mientras que en 2012 ese puesto fue para el hombre que hizo el gol de nuestras vidas un 11 de julio de 2010.