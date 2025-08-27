El Comisario Europeo de Deporte también se opone al Villarreal-Barcelona de Miami

El Comisario Europeo de Deporte ha dejado claro que «las competiciones europeas deben jugarse en Europa» y expresa su solidaridad con las aficiones, sobre todo con las afectadas por los proyectos de deslocalización, entre ellas la del Villarreal y la del Barcelona. Desde FASFE, Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español, asegura que echan en falta el Gobierno de España haga lo mismo que ha hecho Unión Europeo.

El comisario europeo de Juventud, Cultura y Deportes, Glenn Micallef, se ha mostrado «profundamente decepcionado» por la organización de algunos partidos de fútbol de ligas europeas en el extranjero y afirmó que estas iniciativas no son una «innovación» de la competición sino una «traición» a las aficiones.

«Unos clubes fuertes y comunitarios son la base del modelo deportivo europeo. Trasladar las competiciones al extranjero no es innovación, es traición», escribió el comisario responsable de Deportes en un grupo de mensajes publicado en sus redes sociales.

Micallef, que se declara «un aficionado al fútbol de toda la vida», cita en concreto los casos del Villarreal-Barcelona, de la jornada 17 de la Liga, que se jugaría en Miami (Estados Unidos) y el partido italiano entre el Milán y el Como, que podría jugarse en Australia.

En opinión del comisario los clubes de fútbol construyen la mayoría de su éxito gracias a sus «leales aficionados» y a las «comunidades locales», al tiempo que subraya que este tipo de iniciativas son «el primer test de estrés para su gobernanza desde la Superliga».

«Para mí está claro: las competiciones europeas deberían jugarse en Europa. El fútbol europeo debe quedarse en Europa», enfatiza el responsable de Deportes del Ejecutivo comunitario, quien ha prometido tener en cuenta la opinión de las aficiones en los próximos debates sobre deporte y gobernanza.

En la misma línea, Micallef ha trasladado su «solidaridad» a los aficionados al fútbol en una conversación con el director ejecutivo de la asociación Football Supporters Europe, Ronan Evain, con especial mención a los de España e Italia.