Los clubes de la Liga se rebelan contra Tebas por la ruina de CVC

Las declaraciones del director deportivo del Levante, Felipe Miñambres, en las que pone en entredicho el acuerdo de CVC y La Liga de Javier Tebas y lo que está suponiendo para su club y el resto de equipos, son la gota que colma el vaso de una situación cada vez más insostenible. El Levante, y otros clubes como el Valencia o el Rayo Vallecano, entre otros, están alzando la voz y dejando a un lado el aplauso fácil con cada decisión que se toma desde la patronal que lidera Tebas.

A poco que cualquier aficionado haya seguido la actualidad de las dos categorías del fútbol profesional español, la Primera y Segunda División, donde tiene su efecto el acuerdo con CVC, vendido como la panacea para los problemas del fútbol español, se habrá dado cuenta que se ha registrado uno de los veranos más duros para nuestro fútbol, donde gran parte de los equipos han tenido serios problemas no sólo para poder fichar, sino también para poder inscribir futbolistas debido al fair play financiero.

Tras solo tres años desde que se anunció ese ‘gran acuerdo’, ya son varios los clubes que están comprobando que es un grave error, cuando aún restan nada más y nada menos que 47 años de contrato de los 50 firmados. CVC está siendo una ruina para muchos de ellos y están quejándose ya públicamente.

«Todos los clubes decidieron en un determinado momento cómo era esa repartición. No son cosas de la Liga, los clubes se juntan y a lo mejor es hora de que se junten y hagan una diferente repartición», explicaba el director deportivo del Levante Felipe Miñambres sobre el acuerdo con CVC, del que ponía ejemplos claros de la situación en la que está derivando: «De nada me vale ir a comprar un chalet de 300 metros cuadrados, con piscina y con todo, gastarme todo en eso y después no tengo para comer. Y si yo no tengo para comer, me voy a morir en un chalet de 200 metros cuadrados. Entonces hay que ver, no sé si a lo mejor dan un 5% más, por lo menos para que se mueva el dinero porque tenerlo en el CVC de nada nos va a servir».

«No sé si cuando vaya a la Liga me pegarán un tirón de las orejas…», esgrimía Miñambres tras criticar públicamente a La Liga y Javier Tebas, consciente de que sus palabras tendrán consecuencia: «Tener una nueva ciudad deportiva… Nosotros ya tenemos un estadio precioso, una buena ciudad deportiva. De nada me va a servir hacer una mejor sala de prensa o hacer unos palcos o hacer una serie de cosas que no van a ir al sitio donde deben de ir en su mayoría, que es al terreno de juego y a los futbolistas. Al final no sólo estamos nosotros. Nosotros quizá estemos en una situación un poco peor, pero la mayoría de clubes te hablan de esta sensación».

Pero el Levante no ha sido el único que ha alzado la voz, también lo han hecho desde el Valencia con el director deportivo Miguel Ángel Corona denunciando la cruda situación que se le queda al club por culpa del pellizco que se lleva CVC. «A pesar de haber quedado novenos esta pasada campaña la previsión es que no solo no vamos a ingresar más, sino que vamos a ingresar menos que cuando quedamos décimosextos. Hay veces que no se puede. Pero hemos hecho muchos esfuerzos por mantener la plantilla, todo ese bloque tan estupendo que nos dio rendimiento el año pasado», denunció.

Otro que ha levantado la voz y que anuncia guerra es un Rayo Vallecano que, por boca de su presidente Raúl Martín Presa, ha asegurado que no se ha adscrito esta temporada al acuerdo de CVC y que, por ende, no están recibiendo ese dinero. «No hemos entrado en CVC, no nos hemos inscrito al contrato. Apoyamos, pero no hemos solicitado la ayuda. El Rayo es un equipo y la directiva actual trabaja de forma intensiva para pagar una deuda y solventar una situación financiera que otros crearon. Estamos llegando a la orilla y no queremos que una ola nos devuelva otra vez. Dentro de nuestra humildad llegaremos a donde llegaremos; pero no queremos deber nada a nadie», zanjó.

Tebas ya está viendo cómo los clubes que antes aplaudían y asentían todo el tiempo a sus directrices empiezan a tirarle chinitas a cuenta de un acuerdo que sólo va a ir empeorando las condiciones de los clubes españoles para ser competitivos en el mercado de fichajes. El Real Madrid y el Athletic no iban desencaminados con la ruina de CVC.