Claudia, de ‘La isla de las tentaciones’, se lía con un futbolista en Formentera

Los concursantes de La isla de las tentaciones suelen dar mucho juego una vez acaban las ediciones del reality. Claudia Martínez, conocida influencer que fue a la República Dominicana con su novio por aquel entonces, Javi Redondo, ha protagonizado varios escarceos y hace poco salía con Mario, que era amigo de su ex y que participó en su misma edición. Sin embargo, al parecer le fue infiel con un futbolista, sin que aquello llegara a más, y ahora está conociendo a otro jugador de fútbol.

La modelo está conociendo al futbolista italiano Andrea de Paoli después de poner fin a su relación con Mario González, tal y como aseguran en Mtmad. Javier de Hoyos explica que durante la estancia de Claudia Martínez en Ibiza, la influencer se dedica a visitar Formentera, el lugar preferido para veranear de Andrea de Paoli. El jugador de fútbol y la ex novia de Javi Redondo se estarían conociendo y ella estaría guardando en secreto esta parte de su vida.

Muchos amigos futbolistas

Según otra de las colaboradoras, Claudia Martínez le ha confirmado que tiene muchos amigos futbolistas… La joven no confirma su romance de verano con el jugador italiano, pero hay pruebas en las redes sociales de que han pasado bastante tiempo juntos en los mismos lugares de Formentera. Podría ser un simple rollo veraniego, pero tampoco se descarta que la relación vaya a más.

«Hace tres semanas, es un jugador de la Selección española sub-21, ahora mismo el futbolista sigue hablando con Claudia. Es el futbolista quien se lo ha contado a Javi y Javi me lo ha contado a mí. No quiere que salga su nombre, no quiere entrar en este lío mediático», explicó Fani Carbajo hace unos días en Mtmad sobre la supuesta infidelidad de Claudia a Mario con un jugador joven que también tendría pareja.