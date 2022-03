Comienza el Mundial de Fórmula 1 2022 y lo hace con el GP de Baréin. Esta tarde se inicia con la sesión de clasificación, a partir de las 16:00 horas. En ella, Carlos Sainz y Fernando Alonso tratarán de repetir las buenas sensaciones dejadas en los libres del viernes. Max Verstappen y Red Bull parten como favoritos, seguidos de Ferrari y con la incógnita de saber qué sucederá con Mercedes. En OKDIARIO te contamos todo lo que suceda sobre el circuito de Sakhir, con comentarios en directo de la sesión de clasificación de Fórmula 1.

Clasificación F1 GP Baréin 2022, en directo

16:58 – Vuelven a rodar los monoplazas

Cambios de neumáticos para todos. Verstappen y Leclerc buscan arrebatar la primera plaza de Sainz. Los Mercedes parece claro que pelearán por, como mucho, una cuarta posición. Alonso no ha salido antes, al no tener un recambio de gomas, por lo que dará una única vuelta que marcará su posición en la parrilla.

16:52 – ¡Pole provisional para Sainz!

Primera vuelta de la Q3, con Sainz en 1:30.6 y mejor tiempo. Una décima mejor que Verstappen, que ha sido tercero, por detrás también de Leclerc.

16:50 – Salen los primeros coches de la Q3

Ya están en marcha la Q3. 11 minutos aún por delante. Magnussen, Alonso, Gasly y Bottas en el pit. El resto, sobre pista.

16:47 – Tiempos de la Q2

Verstappen ha marcado una vez más el mejor tiempo, con 1:30.7. Carlos Sainz ha batido a Leclerc y se ha puesto segundo a sólo 30 milésimas del campeón del mundo. Pérez ha sido cuarto, con Hamilton y Russell asomando ya a los puestos altos. Tras ellos, Magnussen, Alonso, Gasly y Bottas. Sorpresón el ver al Hass y al Alfa Romeo en la Q3.

Q2 CLASSIFICATION Max goes fastest in the second part of qualifying… now all eyes on the shootout for pole 👀#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/qwhKGIIt73 — Formula 1 (@F1) March 19, 2022

16:44 – ¡El Hass es el cuarto mejor coche!

Está siendo la gran revelación de esta clasificación. Kevin Magnussen ha marcado el séptimo mejor tiempo con su Hass, superado por Red Bull, Ferrari y Mercedes. Primera vez que la escudería se mete en una Q3. Gasly también confirma las buenas sensaciones de su Alpha Tauri y ha dejado fuera de la última ronda a Esteban Ocon.

16:41 – Sainz y Alonso en Q3

¡Hay opciones de pole para Sainz! Alonso octavo. Se queda fuera Ocon con su Alpine. Le acompañan Schumacher, Norris, Albon y Zhou.

16:40 – Sainz por delante de Leclerc

Segundo mejor tiempo para el español. Alonso está décimo ahora mismo. Puede quedarse fuera de la Q3.

16:38 – ¡Todos en pista!

Vuelven a salir los 15 pilotos, en busca de una segunda vuelta que les meta en la Q3. Alonso y Ocon obligados a mejorar, al igual que Sainz. Han mejorado ligeramente los Mercedes.

16:34 – Sainz séptimo, Alonso noveno

Termina la primera tanda de esta Q2, con seis minutos aún por delante. Verstappen lidera, seguido de Leclerc (con gomas viejas), Pérez, Magnussen y Hamilton. Sainz es séptimo, Alonso noveno y se quedarían fuera Schumacher, Norris, Gasly, Zhou y Albon.

16:32 – Vuela Verstappen

1:30.7 para el holandés. Se pone primero, por delante de Pérez, Magnussen, Bottas y schumacher. En vuelta Sainz y Leclerc.

16:30 – Salen todos

Ya están todos en pista. Por el momento, sin tiempos. Comienzan su primera vuelta en esta Q2 los 15 pilotos que aspiran a estar en la fase final.

16:28 – En marcha la Q2

Empieza lo bueno. Fase decisiva de la clasificación para las escuderías que quieren colarse en la parte alta. Habrá que ver hasta dónde va el Alpine y también cómo de mal está Mercedes. Mucho por decidir.

16:25 – Tiempos de la Q1

Ferrari, Alfa Romeo y Hass han dado la sorpresa en esta Q1. Esperanzador sexto puesto de Ocon con el Alpine. Mercedes aparece muy atrás.

Q1 CLASSIFICATION The Ferraris fly through, with Haas and Alfa Romeo also making it into the top five 💪#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/MX4fP0wwfk — Formula 1 (@F1) March 19, 2022

16:20 – Acaba la Q1

Leclerc lidera la Q1, con Sainz segundo, por delante de Verstappen. Hamilton, décimo y Alonso es duodécimo, aunque ha guardado neumáticos. Se quedan fuera Tsunoda, Hulkenberg, Ricciardo, Stroll y Latifi. Desastre de McLaren y de Aston Martin. Tsunoda no está con su Alpha Tauri muy lejos de su compañero Gasly y, una de las sorpresas son los Hass y los Alfa Romeo, con motor Ferrari, que no hacen más que confirmar las grandes sensaciones de la escudería italiana.

16:18 – Se cumple el tiempo

Prácticamente todos en vuelta. De momento, mejoran todos. En zona roja están Zhou, Ricciardo, Stroll, Hulkenberg y Latifi.

16:15 – Tres minutos para el final

Entra Sainz en boxes con el trabajo hecho. Por el momento, se quedarían fuera Stroll, Hulkenberg, Ricciardo, Tsunoda y Latifi. En riesgo Norris, Albon, Zhou y Ocon. Quedan cuatro minutos y esto puede cambiar aún mucho, aunque apunta a drama de McLaren. Mercedes ya está arriba, con Hamilton quinto, aunque lejos de Leclerc, que ha hecho hasta ahora el tercer mejor tiempo.

16:09 – ¡Cómo van los Ferrari!

Los motores Ferrari confirman que van como un tiro. Primero Leclerc, seguido de Sainz. Bottas es cuarto y los Hass de Magnussen y Schumacher son quintos y octavos. Alonso, de momento, sexto. Van los Mercedes…

16:06 – Verstappen líder

Primeros cinco minutos de clasificación. Marca el mejor tiempo Verstappen, seguido de Checo Pérez. Les sigue Gasly con el Alpha Tauri, que puede ser una de las sorpresas. Norris, Tsunoda, Ricciardo, Magnussen, Bottas, Stroll y Schumacher completan el top-10. Empiezan a ir en vuelta todos los monoplazas.

16:00 – Empieza la Q1

¡Rugen los motores! ¡Empieza el Mundial de Fórmula 1! Comienza la clasificación del GP de Baréin 2022. Se pone en marcha el nuevo reglamento y El Plan de Fernando Alonso para volver a ser campeón del mundo… sin olvidarnos de Carlos Sainz.

15:50 – Se pone en marcha El Plan

Alpine y Fernando Alonso han disparado las expectativas desde la pasada temporada, pensando en este 2022. El Plan se pone en marcha hoy y lo hace con la duda de saber dónde están realmente y si serán capaces de pelear por hacer algo grande. En principio, parece complicado competir de tú a tú con Red Bull, Mercedes y Ferrari, pero la esperanza del asturiano es poder pelear este año por alguna victoria y, sobre todo, por subirse al podio, algo que ya consiguió el pasado año.

15:45 – Ferrari piensa en grande

La escudería italiana es optimista y tiene motivos para serlo. La pretemporada ha sido muy buena y así se ha confirmado en los primeros test del GP de Baréin 2022. Leclerc y Sainz tienen la pole complicada, puesto que Verstappen ha estado intratable, pero, ¿por qué no soñar con una segunda y tercera plaza?

15:40 – Dudas tras el último test

A falta de 20 minutos para que arranque el Mundial, con la clasificación del GP de Baréin de Fórmula 1, hay muchas dudas. En los últimos test, el Alpine se ha caído. Después de un esperanzador quinto puesto ayer, hoy, Alonso ha firmado el 16º puesto, a +2.1 de Verstappen, que ha acabado primero otra vez. Habrá que esperar para salir de dudas y ver dónde están realmente. ¿Optan a la Q3? ¿Se quedarán en la Q2? Quien sí que ha confirmado las grandes sensaciones es Carlos Sainz, que se ha quedado a medio segundo del campeón del mundo, firmando la quinta plaza. Mercedes se ha destapado y ha hecho cuarto y sexto, con Russell y Hamilton.

Who impressed you the most in the final practice session? 🤔 All 👀 turn to qualifying!#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/g9XAzmR1Rx — Formula 1 (@F1) March 19, 2022

15:30 – ¡Comienza el Mundial!

¡Bienvenidos a la sesión de clasificación del GP de Baréin 2022! Hoy arranca el Mundial de Fórmula 1 2022. El más esperado. El cambio de normativa ofrece una posible igualdad y mayor competitividad entre los 20 monoplazas. Sin embargo, Max Verstappen, vigente campeón del mundo, parte como favorito de cara a este Gran Premio. En el aire, ver dónde estarán Fernando Alonso y su Alpine. ¿Funcionará El Plan? También hay mucho optimismo con Ferrari y Carlos Sainz. Hoy se empezarán a destapar las cartas, a partir de las 16:00 horas.