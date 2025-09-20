Clasificación de F1 GP Azerbaiyán, en directo: horario y última hora de Alonso y Sainz hoy en la Fórmula 1 online en vivo

El Mundial de Fórmula 1 encara ya su recta final con el decimoséptimo gran premio del curso. Bakú entra en escena y lo hace con su circuito urbano, rápido y estrecho que será trascendental para definir campeonato. El GP de Azerbaiyán de F1 se presenta como clave para la lucha por el título, con Oscar Piastri al frente, por delante de su compañero Lando Norris. Max Verstappen quiere intentar recortar diferencias en la clasificación, aunque no lo tendrá nada sencillo. Por lo pronto, la clasificación se disputa este sábado a partir de las 14:00 horas peninsulares y en OKDIARIO te contamos mediante este directo todo lo que suceda en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, con el colofón de saber cómo quedará configurada la parrilla de salida.

El Mundial de pilotos va perfilándose ya y, cuando todavía faltan ocho grandes premios –contando con este–, la lucha parece que será ante los dos McLaren. Piastri lidera, por delante de Norris, al que saca 31 puntos. Muy alejado llega Verstappen, el tercero en discordia, que está 94 puntos por detrás del líder. En lo que se refiere a los españoles, no están pasando un curso sencillo ni Sainz ni Alonso, que buscarán una sorpresa en este circuito, donde la clasificación cobra una gran importancia.

Así va la clasificación de F1 del GP de Azerbaiyán en directo

Sigue en directo todo lo que ocurra en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1 2025 desde el circuito callejero de Bakú. Consulta la clasificación, las posiciones de los pilotos, adelantamientos, estrategias y la actuación de Fernando Alonso y Carlos Sainz en tiempo real, con toda la emoción online y en vivo directo minuto a minuto.

Dónde ver en TV y online el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1 y en directo

En España, DAZN posee los derechos en exclusiva de la Fórmula 1, por lo que entrenamientos, clasificación y carrera del GP de Azerbaiyán se podrán ver a través del canal DAZN F1. También estará disponible vía streaming en su aplicación oficial para móviles, tablets, Smart TVs y ordenadores.