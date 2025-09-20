Clasificación de F1 GP Azerbaiyán, en directo: horario y última hora de Alonso y Sainz hoy en la Fórmula 1 online en vivo
El Mundial de Fórmula 1 encara ya su recta final con el decimoséptimo gran premio del curso. Bakú entra en escena y lo hace con su circuito urbano, rápido y estrecho que será trascendental para definir campeonato. El GP de Azerbaiyán de F1 se presenta como clave para la lucha por el título, con Oscar Piastri al frente, por delante de su compañero Lando Norris. Max Verstappen quiere intentar recortar diferencias en la clasificación, aunque no lo tendrá nada sencillo. Por lo pronto, la clasificación se disputa este sábado a partir de las 14:00 horas peninsulares y en OKDIARIO te contamos mediante este directo todo lo que suceda en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, con el colofón de saber cómo quedará configurada la parrilla de salida.
El Mundial de pilotos va perfilándose ya y, cuando todavía faltan ocho grandes premios –contando con este–, la lucha parece que será ante los dos McLaren. Piastri lidera, por delante de Norris, al que saca 31 puntos. Muy alejado llega Verstappen, el tercero en discordia, que está 94 puntos por detrás del líder. En lo que se refiere a los españoles, no están pasando un curso sencillo ni Sainz ni Alonso, que buscarán una sorpresa en este circuito, donde la clasificación cobra una gran importancia.
Dónde ver en TV y online el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1 y en directo
En España, DAZN posee los derechos en exclusiva de la Fórmula 1, por lo que entrenamientos, clasificación y carrera del GP de Azerbaiyán se podrán ver a través del canal DAZN F1. También estará disponible vía streaming en su aplicación oficial para móviles, tablets, Smart TVs y ordenadores.
Piastri busca dar un nuevo golpe al Mundial
Cinco veces ha hecho el líder del Mundial de Fórmula 1 el mejor tiempo en la clasificación. Es decir, suma cinco pole position esta temporada, las mismas que Max Verstappen. En Bakú es fundamental la posición, ante las dificultades que presenta el trazado para adelantar.
Media hora para que arranque la clasificación
En 30 minutos arranca la sesión de clasificación del GP de Azerbaiyán. Fernando Alonso y Carlos Sainz buscarán pasar la Q1. El madrileño lo tendría teóricamente más sencillo que el asturiano, al que el coche no le va bien en las calles de Bakú.
Carlos Sainz busca el top-10
Mejor que el Aston Martin está rindiendo el Williams de Carlos Sainz. Acostumbrado a los problemas durante toda la temporada, en Bakú está acariciando estar en la primera mitad de la clasificación. El coche sí que tiene problemas con los blandos, pero espera poder meterse en la Q3. No será fácil, pero sí que a priori lo tendrá más sencillo que Alonso.
Muchas dudas en Aston Martin
No va bien el coche en este circuito y prueba de ello es la mala clasificación de Fernando Alonso en los libres. Penúltimo ayer, esta mañana ha conseguido una meritoria decimotercera plaza, pero va a tener muy complicado entrar en la Q3 y veremos a ver si consigue entrar en la Q2.
¡Bienvenidos a la clasificación del GP de Azerbaiyán!
¡Buenas tardes! Bienvenidos al directo de la clasificación del GP de Azerbaiyán de Fórmula 1, donde habrá que ver el rendimiento del Williams de Carlos Sainz y el Aston Martin de Fernando Alonso, que vienen de hacer duodécimo y decimotercero en los últimos libres.
Norris ha sido el más rápido en los libres
Oscar Piastri estará marcado de cerca por su compañero de equipo y segundo clasificado en el Mundial, Lando Norris. El británico ha sido el más rápido de lo que llevamos de fin de semana, liderando los libres 1 y los libres 3. En los que cerraron el viernes, los libres 2, no aparecen ninguno de los dos entre los cinco mejores, en una sesión que dominó Lewis Hamilton.