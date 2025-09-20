Mallorca tendrá cinco nuevos viales cívicos para peatones y ciclistas en el arranque de 2026 que costarán al Consell unos 6,5 millones de euros. Estarán ubicados en Alaró cuyas obras arrancarán dentro de las próximas semanas; el de Crestatx; el que conectará Peguera con Camp de Mar, el de Felanitx y el de s’Alqueria Blanca.

Ahora mismo ya hay tres construidos y en funcionamiento: el que conecta Binissalem con Lloseta e Inca, el de ses Salines – Colonia de Sant Jordi y el de Muro.

El conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, ha explicado que «ya hace dos años que el Consell lleva a cabo un plan de viales cívicos, para fomentar una movilidad sana y sostenible, que supondrá unos 60 km de viales por toda la isla, con un coste de unos 45 millones de euros».

Además, el Consell ha realizado una fuerte inversión de unos 30 millones de euros, dentro de un plan de refuerzos del firme, para hacer más seguras las carreteras. De hecho, este 1 de octubre comienzan las obras de refuerzo del firme entre Peguera y el Port d’Andratx y está pendiente de empezar el refuerzo de firme de la carretera que conecta Bunyola, Orient y Alaró.

Por el momento ya se han llevado a cabo ocho obras de refuerzo de firme, como la de la vía de Cintura, la de Andratx-Estellencs, Mancor-Selva, ses Argiles-Sóller, Sóller-Llucalcari-Deià, Felanitx-Manacor, avenida de Costa y Llobera de Artà y Santa Maria-Binissalem. Unas actuaciones que ayudan también a disponer de una movilidad más sostenible.

«La intención es fomentar la movilidad verde entre la ciudadanía, dar a conocer alternativas al transporte convencional y mejorar la seguridad y la convivencia entre los distintos usuarios de las carreteras», ha explicado el conseller Rubio en el marco de la celebración de la segunda edición de la Jornada de la Movilidad Sostenible.

Por ello, en los aparcamientos de la sede del Consell, en la calle General Riera, se ha podido ver una exposición con los proyectos del Plan de Viales Cívicos y las obras de refuerzo del firme de diferentes carreteras, que suponen una mejora notable para la conectividad, la seguridad y el mantenimiento de las vías.

La Jornada de la Movilidad Sostenible ha sido un día familiar y abierto a todos los públicos, donde este año se han ampliado las actividades respecto a la primera edición. Destacan, por ejemplo, los juegos, tanto tradicionales como deportivos, con castillos hinchables como actividad estrella.

También se ha organizado un circuito de seguridad vial, montado por el área de Deportes del Consell de Mallorca, que han aprovechado niños y mayores con sus propias bicicletas y patinetes. La Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos ha realizado una exposición de coches, motos, bicicletas y patinetes, que podían tratarse de conducir dentro de un área habilitada.

Los Bomberos de Mallorca también han sido protagonistas de la jornada, realizando exhibiciones de su unidad canina, donde se simulaban búsquedas y rescates. Aparte de eso, también se han exhibido vehículos de los bomberos y del Consell.

Uno de los espacios de actividades presentes ha sido el de Muévete seguro, muévete sostenible, donde los ciudadanos han podido realizar prácticas con coches eléctricos, gracias a una autoescuela, y donde también han probado un simulador de conducción. Las rutas de piedra en seco GR 221 y los expositores de la Serra de Tramuntana han dado a conocer la extensa red de caminos para excursionistas que tiene la isla.

La jornada ha sido organizada por el Departamento de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, con la participación del área de Deportes del Consell, los Bomberos de Mallorca, la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos y una autoescuela.