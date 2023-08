GP de Holanda de F1, en directo hoy: ver gratis la clasificación de Zandvoort en vivo online

El Mundial de Fórmula 1 vuelve a escena después de un mes de parón con este Gran Premio de Holanda. El Circuito de Zandvoort será testigo del regreso del motor, la casa de un Max Verstappen que vuelve a partir como favorito en este circuito repleto de curvas y que aseguran adelantamientos. Se esperan mejoras en Aston Martin para Fernando Alonso, al igual que en Ferrari, donde Carlos Sainz no termina de encontrase esta temporada.

Eliminados de la Q1

Zhou, Ocon, Magnussen, Bottas y Lawson son los primeros eliminados de esta Q1. No hubo grandes sorpresas finalmente, Leclerc salvó su plaza in extremis.

Último minuto

Pueden darse muchas sorpresas en esta Q1, con muchos pilotos en la cuerda floja.

Los McLaren con hambre

Lando Norris se coloca primero en esta Q1 y Piastri es tercero. Alonso quinto y Sainz en novena posiciín, de momento.

¡Qué ajustado todo!

A falta de siete minutos, está en orden Norris, Verstappen, Alonso, Russell, Leclerc, Sainz, Gasly, Stroll, Ocon, Pérez, Lawson…

¡Varios pilotos a la grava!

Comienza movidita la Q1 con varios pilotos yéndose a la grava entre ellos un Max Verstappen que ahora mismo estaría eliminado. Albon y Leclerc también se van.

¡Comienza la Q1 del GP de Holanda!

¡Comienza la clasificación del GP de Holanda! Se abre el pit-lane y salen todos los pilotos de golpe porque la lluvia no va a dar descanso y se espera que caigan precipitaciones en breve. Los pilotos quieren aprovechar al máximo el estado actual de la pista, mojada pero sin lluvia.

Para de llover

Ha dejado de llover en el Circuito de Zandvoort, el cielo sigue nublado y la pista continua mojada. En cinco minutos, la clasifiación.

Imágenes de los libres y la lluvia

