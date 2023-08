Estas son las mejoras en el Aston Martin de Fernando Alonso de cara al GP de Holanda de Fórmula 1

Aston Martin presentará mejoras de cara al GP de Holanda de Fórmula 1 que se celebra este fin de semana. El Gran Circo ya está en el circuito de Zandvoort y ya se han podido ver las novedades que presentará el coche de Fernando Alonso en la primera carrera después del parón por el verano.

Dan Fallows, uno de los jefes de Aston Martin, confirmó el pasado miércoles que en este GP de Holanda llegarían las mejoras al equipo británico. «Los entrenamientos libres son esenciales para ver cómo se comportan y degradan los neumáticos en tandas largas y en tandas de clasificación. Sin embargo, tenemos que equilibrar nuestro limitado tiempo de entrenamientos entre comprender el comportamiento de los neumáticos y evaluar nuestras mejoras, y tenemos mejoras aerodinámicas para probar en Zandvoort», opinó en la previa del carrera.

Durante el transcurso del jueves ya se han podido ver las evoluciones que estarán en el coche de Fernando Alonso con el objetivo de volver a los puestos delanteros en la vuelta tras el parón de las vacaciones.

De primeras, tanto el coche de Fernando Alonso como el de Lance Stroll tendrán un pequeño cambio en la tapa moto con una nueva aleta y salida de refrigeración.

Aston Martin también ha cambiado la tapa motor con nueva aleta y salida de refrigeración.

— Albert Fabrega (@AlbertFabrega) August 24, 2023