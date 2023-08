Fernando Alonso desata la ilusión con las nuevas mejoras de Aston Martin

Aston Martin tenía un deber pendiente en la vuelta de las vacaciones: acertar con las mejoras en Holanda. La Fórmula 1 ha regresado después de tres semanas de parón y Fernando Alonso ya tuvo la oportunidad de probar las actualizaciones del AMR23 en las dos primeras sesiones de entrenamientos.

El asturiano cosechó dos resultados dispares, y algo desconcertantes. En los Libres 1 quedó segundo, mientras que en los Libres 2 fue décimo. Después de una segunda sesión plagada de accidentes, Alonso bendijo las mejoras de Aston Martin para el Gran Premio de Holanda, afirmando que «se han sentido bien».

«Las mejoras en el AMR23 se han sentido bien, aunque no hemos podido completar el programa tal y como queríamos por las banderas rojas que ha habido. No es nada dramático por mi parte y tenemos buena información tras este viernes. Necesitamos analizar todo y hacerlo todo bien mañana», señaló Alonso ante los medios de comunicación en el circuito de Zandvoort.

A falta de que este sábado se decidan las posiciones en la salida de la carrera en la calificación, es bueno oír a un Alonso satisfecho con el trabajo de su equipo. Recordemos que en los últimos cuatro GP del Mundial Aston Martin se desplomó hasta convertirse en la quinta escudería en cuanto a rendimiento, después de cuatro fines de semana sin podio.

Pedro de la Rosa sonríe con Alonso

Como apuntamos, la segunda sesión de entrenamientos no fue el mejor clímax posible para que el piloto español se ajustara a esas nuevas incorporaciones. Es por ello que una leyenda del automovilismo nacional como Pedro de la Rosa, y ahora embajador de Aston Martin, bromeó en DAZN sobre el puesto que podría llegar a alcanzar el equipo británico este fin de semana.

«Hay cosas que no puedo contar, pero estamos haciendo cosas que no son idóneas para clasificación, sino para probar cosas… No estamos obsesionados con los tiempos. ¡Que no cunda el pánico!», dijo un misterioso Pedro de la Rosa, a quien luego casi se le escapa qué equipo es el objetivo de Aston Martin: «estamos muy cerca de…».